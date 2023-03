Borussia Dortmund: Emre Can nach CL-Aus fuchsteufelswild – „Ich versteh das einfach nicht“

Der Ärger bei Borussia Dortmund war nach dem Ausscheiden in der Champions League riesengroß. Gegen Chelsea verspielte man an der Stamford Bridge den Vorsprung aus dem Hinspiel, verlor mit 0:2 und trat ohne Viertelfinal-Ticket die Heimreise an.

Für große Aufregung sorgte bei den Spieler von Borussia Dortmund der Schiedsrichter Danny Makkelie. Emre Can tobte nach dem Match am Mikron von Amazon Prime und ging auf Makkelie los.

Borussia Dortmund: Can flippt völlig aus

Es war die Szene des Spiels: Marius Wolf bekommt den Ball an die Hand, der Schiedsrichter zeigt nach VAR-Überprüfung auf den Punkt. So weit, so gut. Dann tritt Kai Havertz an, schießt gegen den Pfosten und Salih Özcan klärt. Doch nur wenige Augenblicke später zeigt Makkelie erneut auf den Punkt. Er lässt den Elfmeter wiederholen. Mehrere Spieler – vom BVB und Chelsea – waren zu früh in den Strafraum gelaufen. Eine Entscheidung, die bei Borussia Dortmund niemand nachvollziehen konnte (Hier mehr dazu!).

BVB-Star Emre Can sagte kurz nach Spielende sehr deutlich: „Der Schiedsrichter war schuld“, und redete sich dann in Rage: „Wie kann er da einen zweiten Elfmeter geben? Wie geht das? Ich verstehe das einfach nicht. Scheiß egal, wer vorher reingelaufen ist. Er schießt ihn an den Pfosten, fertig, aus.“ Und warf dem Schiedsrichter dann auch noch Arroganz vor.

„Dann soll die UEFA einen anderen Schiedsrichter schicken“

Can meint: „Wir müssen uns nicht schämen. Wir haben uns nicht blamiert und am Ende auch wegen dem Schiedsrichter unverdient verloren.“ Dann greift er Makkelie und die UEFA nochmal direkt an: „Er hat vielleicht Angst hier an der Stamford Bridge. Dann soll die UEFA einen anderen Schiedsrichter schicken.“

Der Stachel bei Borussia Dortmund sitzt tief, die Wut nach dem Ausscheiden überwiegt. Doch lange Zeit bleibt dem BVB nicht, um sich darüber aufzuregen. Schon am kommenden Samstag (11. März) steht zumindest für die Anhänger der Schwarzgelben das wichtigste Spiel des Jahres an. Der BVB ist im Revierderby zu Gast auf Schalke.