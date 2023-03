Chelsea – BVB: Elfer-Drama! Fans schäumen vor Wut – „Skandal“

Erst die verspätete Ankunft, dann die frühe Brandt-Verletzung und zu guter Letzt auch noch mächtig Ärger mit dem Videoassistenten. Das Rückspiel Chelsea – BVB im Champions-League-Achtelfinale hat den Dortmundern einiges an Nerven gekostet.

Vor allem die Entscheidung des Schiedsrichters bei Chelsea – BVB brachte die Anhänger der Schwarzgelben mächtig auf die Palme. Sie rasteten nach dem Treffer zum 0:2 regelrecht aus.

Chelsea – BVB: VAR bringt Fans auf die Palme

Was war passiert? In der 47. Minute schlägt Ben Chilwell eine Flanke in den Strafraum, Marius Wolf blockt diese recht deutlich mit der Hand – wenn auch ohne Absicht. Nach Überprüfung durch den Videoassistenten zeigt Schiedsrichter Danny Makkelie auf den Punkt.

Kai Havertz schnappt sich den Ball und tritt an. Der Nationalspieler verzögert leicht und setzt den Ball an den Pfosten. Der Ball prallt zurück in den Strafraum, wo Salih Özcan klärt. Doch dann erneut der Pfiff – Makkelie zeigt wieder auf den Elfmeterpunkt. Aber warum? „Es sind von beiden Mannschaften Spieler zu früh im Strafraum drin und deswegen ist die Wiederholung regeltechnisch korrekt“, erklärt Schiedsrichter-Experte Wolfgang Stark bei Amazon Prime.

Bei den Fans sorgt diese Entscheidung – auch wenn sie wohl korrekt war – für riesengroßen Ärger. Hier einige Reaktionen rausgesucht:

„VAR – mit allem nötigen Respekt für Verantwortliche, den ich aufbringen kann – halt deine Fresse…“

„Ich kann das alles nicht mehr“

„Auch wenn ich den BVB hasse, das ist doch Betrug“

„Was eine Frechheit…“

„Fußball hat fertig. So ist das alles lächerlich.“

„Dass er diesen Elfer wiederholt, ist ein Skandal“

„Jetzt wird’s lächerlich!“

„Lachhaft. So eine dumme Scheiße“

Havertz trat erneut an und machte es dieses Mal deutlich besser: Er verwandelte den Ball und bejubelte das 2:0. Zu diesem Zeitpunkt wäre der BVB raus.