Borussia Dortmund: Heftiges Urteil – BVB steuert auf verhasstes Szenario zu

Borussia Dortmund patzt erneut in der Bundesliga – und der Ton verschärft sich! Nach einem starken 1:1 gegen Paris in der Champions League sorgt dasselbe Ergebnis gegen Augsburg für Ernüchterung (hier mehr lesen). Die Profis müssen sich hinterfragen – aber langsam auch der Trainer.

Auch Edin Terzic steht ein unruhiges Fest bevor, sollte Borussia Dortmund am Dienstag zu Hause gegen Mainz nicht drei Punkte einfahren. Die ersten Experten schieben allerdings schon jetzt eine Trainer-Diskussion an. Den Bossen dürfte das nicht gefallen.

Borussia Dortmund: Terzic in der Kritik

Von der Meisterschaft hat man sich verabschiedet (hier mehr dazu erfahren), jetzt kämpft der BVB um die Champions League. Und das wird schwer. Nach dem Remis gegen den FCA beträgt Dortmunds Rückstand auf Platz 1 bereits fünf Punkte. Aus unerklärlichen Gründen ist in der Bundesliga der Wurm drin.

+++ BVB braucht dringend Verstärkung – doch DAS wird zum Problem +++

In den letzten sieben Spielen gelang nur ein Sieg – viel zu wenig. Und so äußert Lothar Matthäus, Experte bei Sky, unverblümt deutliche Kritik. „Nur die Bundesliga gesehen, muss über den Trainer diskutiert werden“, sagte er nach dem erneuten Ausrutscher von Borussia Dortmund.

Rotes Tuch für den BVB

Eine Trainerdiskussion in der Winterpause – das wäre sicherlich das Letzte, worauf die Bosse bei der Borussia Lust hätten. Insbesondere für Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dürfte dies ein rotes Tuch sein. Denn er hatte sich im Sommer mit überdeutlichen Worten vor seinen Coach gestellt.

„Wir gehen die nächsten Jahre den Weg mit Edin Terzic. Punkt, aus. Nach so langer Zeit in diesem Geschäft meine ich beurteilen zu können, wer ein Top-Trainer ist“, hatte er im Sommer klargestellt. In Terzic sah und sieht er nach all den Jahren endlich den nächsten Jürgen Klopp, der den Verein lebte wie kaum ein anderer Trainer.

Borussia Dortmund: Kritische Stimmen

Doch nicht nur Matthäus, auch einige Fans sehen die Mannschaft und den Trainer schon länger kritisch. In den sozialen Medien entbrennt quasi wöchentlich eine Diskussion – auch wenn hier natürlich nur ein Bruchteil der Fans unterwegs ist.

Hier bekommst du weitere Nachrichten:

Ein deutlicheres Zeichen ist dagegen, dass es bisher im Stadion kaum Pfiffe gab. Den Großteil seiner Anhänger hat Borussia Dortmund also noch hinter sich. Doch auch das könnte am Dienstagabend kippen, sollte die nächste Enttäuschung eintreten.