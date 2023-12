Borussia Dortmund: Pure Ernüchterung! Terzic-Worte verpuffen komplett

International top, national weiterhin enttäuschend. Borussia Dortmund kann auch in Augsburg nicht an die gute Leistung gegen Paris Saint Germain anknüpfen und muss den nächsten herben Dämpfer hinnehmen.

Vor dem Spiel ging Edin Terzic in den Angriffsmodus, forderte sechs Punkte aus den letzten drei Spielen. Nach dem Unentschieden in Augsburg ist das jedoch nicht mehr möglich. Borussia Dortmund hinkt den Ansprüchen weiter hinterher.

Borussia Dortmund: Nächste Enttäuschung für Schwarz-Gelb

Ein Sieg aus sieben Spielen – das ist die ernüchternde Bilanz des BVB. Während man in der Champions League für große Furore sorgte und in der „Todes-Gruppe“ mit Paris, Mailand Newcastle den Gruppensieg feiern konnte, lässt man in der Bundesliga überzeugende Auftritte vermissen.

In Augsburg konnte man sich zwar viele Chancen erarbeiten und machte über weite Strecken ein solides Spiel, doch für die Ansprüche, die der Verein und die Mannschaft haben, ist das schlichtweg zu wenig. Auch Edin Terzic kommt langsam in Erklärungsnot. Schließlich bekommt man das, was man vorher ankündigt, nicht auf den Platz.

„Der klare Auftrag ist, dass wir das, was wir in der Champions League zeigen, auch in der Bundesliga auf den Platz bekommen. Das Ziel ist es, mit sechs Punkten in die Winterpause zu gehen. Wir wollen die Leistung gegen Paris noch toppen, wir haben genug Selbstvertrauen getankt“, betonte der BVB-Coach auf der Pressekonferenz vor dem Augsburg-Spiel.

BVB zu Weihnachten wohl nicht unter Top 4

Nach dem erneuten Rückschlag wird es für den BVB immer enger im Kampf um den Champions-League-Platz. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird man die Hinrunde auf einem Nicht-Champions-League-Platz beenden. Schwarz-Gelb gehört derzeit schlichtweg nicht zu den Top vier Deutschlands – ein Fakt, der allen beim BVB nicht gefallen kann.

Am kommenden Dienstag (19. Dezember, 20.30 Uhr) trifft der BVB auf Abstiegskandidat Mainz 05. Im heimischen Westfalenstadion ist ein Sieg Pflicht, um einigermaßen besinnlich in die Winterpause gehen zu können. Andernfalls könnte es zu Weihnachten in Dortmund ungemütlich werden.