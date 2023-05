Borussia Dortmund: Terzic-Ansage an die Mannschaft – seine Worte lassen tief blicken

Es scheint wirklich zu passieren! Eine Woche vor dem Ende der Saison grüßt Borussia Dortmund wieder als Tabellenführer von der Spitze. Der neunte Meistertitel ist zum Greifen nahe. Alles, was es braucht, ist ein Sieg gegen Mainz 05.

90 Minuten mit voller Konzentration fehlen noch – das weiß auch Trainer Edin Terzic. Nach dem Erfolg gegen Augsburg macht er der Mannschaft von Borussia Dortmund daher eine klare Ansage. Seine Worte sprechen für sich.

Haller lässt Borussia Dortmund träumen

Die Fans hatten gezittert und gebibbert. Nach der Niederlage des FC Bayern München gegen RB Leipzig (hier mehr dazu) eröffnete sich die große Titelchance für den BVB. Nach zuletzt ernüchternden Gastauftritten war die Angst vor einem eigenen Patzer in Augsburg allerdings groß.

++ Kehl mit Meister-Ansage – „Nicht mehr nehmen lassen“ ++

Bis in die zweite Halbzeit spannten Mats Hummels und Co. den eigenen Anhang auf die Folter – dann die Erlösung. Sebastien Haller erzielte nach knapp einer Stunde die Führung für Borussia Dortmund. Der Jubel war grenzenlos. Mit einem Haller-Doppelpack und Julian Brandt stellte der BVB auf 3:0 und übernahm die Tabellenführung.

Terzic fordert vollen Fokus

Für alle Spieler im Kader bis auf Mats Hummels, Emre Can und Niklas Süle ist es die Chance auf die erste Deutsche Meisterschaft ihrer Karriere. Auch deshalb versucht Terzic, die Konzentration bei Borussia Dortmund für eine letzte Woche hoch zu halten.

„In sieben Tagen ist die Saison vorbei, dann können sich die Jungs wieder alles kaufen, was sie wollen – das nächste Auto, das nächste Haus, den nächsten Urlaub“, sagte er nach dem Augsburg-Spiel. „Aber diesen Moment kann man nicht kaufen.“

Eine klare Ansage, eine deutliche Aufforderung, in den kommenden Tagen, alles, was nichts mit Fußball zu tun hat, beiseitezuschieben. Der BVB kann keine Ablenkung gebrauchen. Sieben Tage lang sollen und müssen die Profis ihren Lifestyle für den Titel jetzt hinten anstellen. In Zeiten, in denen gerne mal über Friseurbesuche im Spieler-Hotel diskutiert wird, sprechen Terzic‘ Worte Bände, wo Gefahren und Stolperfallen liegen könnten.

Borussia Dortmund: Bloß keine Enttäuschung

Man habe, so Terzic, hart dafür gearbeitet, diese Chance zu bekommen. „Jetzt geht es darum, den letzten Schritt zu gehen, mit unseren Fans in unserem Stadion in unserer Stadt zu gehen, um endlich die Meisterschale zurück nach Dortmund zu bringen“, so der BVB-Trainer.