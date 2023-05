Augsburg – Dortmund: „Absolute Weltklasse“ – nicht Haller! ER bringt den BVB an die Tabellenspitze

Die Bundesliga wollte einen spannenden Meisterschaftskampf, die Bundesliga kriegt einen spannenden Meisterschaftskampf! Am 33. Spieltag patzte der FC Bayern gegen RB Leipzig (1:3), Borussia Dortmund nutzte den Stolperer und übernahm mit einem verdienten Sieg gegen den FC Augsburg die Tabellenführung.

In einer hartumkämpften Partie erzielte Sebastien Haller beide Treffer für Borussia Dortmund, Julian Brandt setzte den Schlusspunkt. Doch die drei Punkte gegen Augsburg machte ein anderer BVB-Star fest.

Augsburg – Dortmund: BVB neuer Tabellenführer

59 Minuten mussten die mitgereisten Dortmund-Fans beim Auswärtsspiel in Augsburg warten, bis sie endlich erlöst werden konnten. Sebastien Haller nutzte einen Fehler der FCA-Abwehr eiskalt aus und brachte den BVB in Überzahl mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Ende erhöhte der Stürmer dann auf 2:0 (84.). In der Nachspielzeit machte Julian Brandt mit dem 3:0 alles klar.

Auch interessant: Augsburg – Dortmund: Ohne Bellingham – geht DIESER Terzic-Plan jetzt auf?

Der BVB hatte zuvor zahlreiche Torchancen, konnte diese aber nicht nutzen. Die Fuggerstädter lauerten indes auf Konter und kamen immer wieder gefährlich vors Tor von Gregor Kobel. Der Schweizer Torhüter war es auch, der nach dem Spiel zum Matchwinner der BVB-Fans gewählt wurde.

Gregor Kobel brachte die Augsburger mit seinen Paraden zum Verzweifeln. Foto: IMAGO/RHR-Foto

Vor allem eine Szene kurz nach der Führung sorgte bei den den Anhänger im Stadion und vor dem TV für Fassungslosigkeit. In der 60. Minute tauchte der eingewechselte Cardona plötzlich frei vor Kobel auf. Sein Abschluss wird aber stark vom Torhüter pariert.

„Absolute Weltklasse“

Völlig zurecht wurde die Parade gegen Augsburgs Cardona vom Twitter-Account des BVB mit „absolute Weltklasse“ bezeichnet. Die Dortmund-Fans konnten ebenfalls nicht fassen, wie gut der Torhüter reagierte. „Was für eine Parade, wow“, „Unglaublich. Wie konnte der den so gut halten?“, und „Kobel ist der beste Torwart der Liga“, heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Ein anderer schwarzgelber Anhänger findet: „Mit seinen Paraden hat er einen großen Anteil daran, wenn wir die Tabellenführung übernehmen sollten.“ Und er behielt recht. Die Terzic-Elf konnte die knappe Führung über die Zeit bringen und sich an die Tabellenspitze schießen.

Mehr News für dich:

Jetzt kommt es am letzten Spieltag in der Bundesliga zum absoluten Showdown. Der BVB wird als Tabellenführer den FSV Mainz 05 empfangen, während der FC Bayern beim 1. FC Köln gastiert.