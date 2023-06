Borussia Dortmund: Fans schockiert – sofort werden schlimme Erinnerungen wach

Mit Spannung blickte Fußball-Deutschland am Sonntagabend (18. Juni) nach Dortmund. Im Fußballmuseum loste das ZDF die 1. Runde der kommenden DFB-Pokal-Saison aus. Auch die Fans von Borussia Dortmund fragten sich, mit wem es der BVB zu tun bekäme.

Die Antwort war schnell gefunden. Borussia Dortmund reist zu einem Regionalliga-Aufsteiger aus Rheinland-Pfalz. Doch beim Namen des Klubs werden gleich schlimme Erinnerungen wach.

Borussia Dortmund muss nach Mainz

Denn die Borussia bekommt es in der 1. Runde mit dem TSV Schott Mainz zu tun. Mainz? Da klingelt bei den schwarz-gelben Fans gleich das große Unbehagen an. Denn mit dem Fußball aus dieser Stadt will man als Dortmunder wohl nichts mehr zu tun haben. Immerhin verhinderte ein 2:2 gegen den großen FSV Mainz 05 am letzten Spieltag die Meisterschaft des BVB.

„Ausgerechnet Mainz“, kommentierte dementsprechend ein Fan von Borussia Dortmund das Los auf Twitter. „Schott Mainz? Alles mit Mainz im Namen macht mir Angst“, meinte ein anderer. „Kriege jedes Mal Trauma-Flashbacks bei dem Wort Mainz“, hieß es von einem weiteren Anhänger.

Aufstieg, Pokalsieg – und die große Sensation?

Natürlich geht Borussia Dortmund als haushoher Favorit in die Begegnung. Doch Schott Mainz kommt mit jeder Menge Rückenwind daher. Immerhin stieg man zuletzt aus der Oberliga in die Regionalliga auf.

Zudem gewann man zum zweiten Mal in Folge den Südwestpokal, der zur Teilnahme am DFB-Pokal berechtigt. Dort träumt man nun von der großen Sensation. Im vergangenen Jahr scheiterte man in der ersten Runde an Hannover 96.

Borussia Dortmund will wieder Titel

Dem BVB hingegen dürfte ganz egal gewesen sein, welches Los es am Ende wird. Immerhin sind Titel das große Ziel und da muss man – Achtung Floskel – egal wen schlagen. Vergangene Saison war für Dortmund im Viertelfinale gegen RB Leipzig Schluss.

Wo die Begegnung gegen Schott Mainz stattfindet, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. Das heimische Stadion fasst gerade mal 2.500 Zuschauer. Gegen Borussia Dortmund könnte daher ins Stadion des FSV ausgewichen werden.