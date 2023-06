DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker: Kracher in der 1. Runde?

Erst vor zwei Wochen krönte sich RB Leipzig erneut zum DFB-Pokal-Sieger, nun geht es schon wieder weiter. Am Sonntag (18. Juni) findet die DFB-Pokal-Auslosung für die 1. Runde der Saison 2023/2024 statt.

Mit Spannung schauen vor allem die Amateurvereine auf die DFB-Pokal-Auslosung. Jeder hofft auf ein echtes Traumlos. 18 Erstliga-Vereine sowie 14 Zweitligisten befinden sich in Lostopf zwei, vier Zweitligisten und die Amateurvereine sind in Lostopf eins. Losfee spielt Stabhochspringerin Sarah Vogel. Übertragen wird die DFB-Pokal-Auslosung am Sonntag (18. Juni) ab 17.10 Uhr im ZDF.

DFB-Pokal-Auslosung im Live-Ticker:

Welche Duelle erwarten uns in der 1. Runde des DFB-Pokals? Welcher Amateurverein bekommt das Traumlos FC Bayern München? In unserem Live-Ticker verpasst du keine Partie, die Losfee Sarah Vogel auslost.

Der DFB-Pokal 2023/2024 – alle Termine

1. Runde: 11. – 14. August 2023

2. Runde: 31. Oktober/1. November 2023

Achtelfinale: 5./6. Dezember 2023

Viertelfinale: 30./31. Januar & 6./7. Februar 2024

Halbfinale: 2./3. April 2024

Finale in Berlin: 25. Mai 2024 (20 Uhr)

11.06 Uhr: Die Mannschaften werden in zwei Lostöpfe aufgeteilt. In Lostopf zwei befinden sich 18 Bundesligisten und 14 Zweitligisten. Sie haben in der 1. Runde definitiv ein Auswärtsspiel.

10.48 Uhr: Und alle Teams aus der 1. Bundesliga:

Bayern München

Borussia Dortmund

RB Leipzig

Union Berlin

SC Freiburg

Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt

VfL Wolfsburg

Mainz 05

Borussia Mönchengladbach

1. FC Köln

TSG Hoffenheim

Werder Bremen

VfL Bochum

FC Augsburg

VfB Stuttgart

1. FC Heidenheim

Darmstadt 98

10.35 Uhr: Die Mannschaften aus der 2. Bundesliga:

Schalke 04

Hertha BSC

Hamburger SV

Fortuna Düsseldorf

FC St. Pauli

SC Paderborn

Karlsruher SC

Holstein Kiel

1. FC Kaiserslautern

Hannover 96

1. FC Magdeburg

SpVgg Greuther Fürth

Hansa Rostock

1. FC Nürnberg

Eintracht Braunschweig

SV Wehen Wiesbaden

SV Elversberg

VfL Osnabrück

10.15 Uhr: Diese Teams sind aus der 3. Liga beim DFB-Pokal dabei:

Jahn Regensburg

SV Sandhausen

Arminia Bielefeld

1. FC Saarbrücken

Viktoria Köln

Rot-Weiss Essen

Hallescher FC

Preußen Münster

VfB Lübeck

SpVgg Unterhaching

10.01 Uhr: Das sind die Vertreter aus den Amateurligen:

FC 08 Homburg (Regionalliga Südwest)

Atlas Delmenhorst (Bremenliga)

TuS Bersenbrück (Oberliga Niedersachsen)

FC Teutonia Ottensen (Regionalliga Nord)

FC Oberneuland (Bremenliga)

FC-Astoria Walldorf (Regionalliga Südwest)

TuS Makkabi Berlin (NOFV-Oberliga Nord)

Rostocker FC (NOFV-Oberliga Nord)

Energie Cottbus (Regionalliga Nordost)

Carl Zeiss Jena (Regionalliga Nordost)

Rot-Weiß Koblenz (Rheinland-Pfalz/Saar)

SV Oberachern (Oberliga Baden-Württemberg)

FC Gütersloh 2000 (Regionalliga West)

1. FC Lokomotive Leipzig (Regionalliga Nordost)

TSV Schott Mainz (Regionalliga Südwest)

FSV Frankfurt (Regionalliga Südwest)

FV Illertissen (Regionalliga Bayern)

TSG Balingen (Regionalliga Südwest)

09.42 Uhr: Nun steht aber schon wieder die nächste Austragung des DFB-Pokals an. Um 17.10 Uhr beginnt im ZDF die Auslosung der 1. Runde. Losfee ist Stabhochspringerin Sarah Vogel.

09.31 Uhr: Erst vor zwei Wochen war es RB Leipzig, der zum zweiten Mal in Folge den DFB-Pokal abräumen konnte. Im Finale setzten sich die Leipziger gegen Eintracht Frankfurt durch.

09.12 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zur Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals. Wir halten dich hier auf dem Laufenden.