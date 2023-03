Borussia Dortmund: Nicht nur wegen des Geldes – DARUM ist Chelsea das wichtigste Spiel der Saison

Auftakt geglückt. Die Hammer-Woche im März eröffnete Borussia Dortmund mit einem knappen Sieg gegen RB Leipzig. Jedoch war das erst der Anfang. Jetzt wartet Chelsea London und das Revierderby gegen Schalke 04 wirft auch schon seine Schatten voraus.

Während das Duell mit den Schalkern für viele Fans von Borussia Dortmund die bedeutendste des Jahres bleibt, sollte der BVB aber auch gegen Chelsea Gas geben. Denn für den Verein könnte die Begegnung zur wichtigsten der Saison werden – aus mehreren Gründen.

Borussia Dortmund: Geldregen wartet

Karim Adeyemi hat dem BVB eine gute Ausgangsposition beschert. Sein Sprinttor sorgte im Hinspiel vor zwei Wochen für den umjubelten 1:0-Sieg. Das Viertelfinale ist zum Greifen nahe – und würde sich finanziell selbstverständlich enorm lohnen.

Den Einzug in die Top-8 vergütet die UEFA mit rund 10,6 Millionen Euro. Zudem würde Borussia Dortmund auch an der Fünfjahreswertung und dem eigenen Klubkoeffizienten schrauben, was für die Zukunft weitere Einnahmen verspricht. Doch das ist nicht alles.

Lockt Dortmund die dicken Fische?

Im Sommer wird bei Borussia Dortmund wohl einiges passieren. Mahmoud Dahoud geht, Jude Bellingham ist heiß umworben und Marco Reus sowie Mats Hummels haben noch keinen neuen Vertrag unterschrieben. Auf Sebastian Kehl könnte ein kleinerer Umbruch warten.

Namen für neue Spieler werden schon länger gehandelt. Darunter befinden sich auch Premier-League-Stars wie Ilkay Gündogan und Youri Tielemans oder heißumworbene Talente wie Mohammed Kudus.

Der Einzug ins Viertelfinale wäre ein Zeichen an die Spieler, dass man auch bei Borussia Dortmund mithalten und in Europa weit kommen kann. Zudem zeichnet sich durch die Bundesliga ein spannender Titelkampf ab. Sportlich hätte der BVB bei diesen Spielern also zusätzlich Argumente auf seiner Seite, was für den Erfolg in den kommenden Jahren eine wichtige Rolle spielen könnte.

Borussia Dortmund wieder erfolgreich

Dieses Image staubte besonders im letzten Jahr gewaltig ein, nachdem man erst aus der CL-Gruppe und dann auch der ersten Europa-League-Runde geflogen war. Daher könnte die Chelsea-Partie das wichtigste Spiel der Saison für die sportliche Zukunft sein.