Borussia Dortmund: Sorgen um Kobel – fehlt der BVB-Keeper auch gegen Chelsea?

Gegen RB Leipzig fuhr Borussia Dortmund am Freitagabend (03. März) den zehnten Sieg im zehnten Pflichtspiel diesen Jahres ein. Kurz vor Anpfiff ereilte den BVB aber eine Hiobsbotschaft. Gregor Kobel musste verletzungsbedingt passen, Alexander Meyer sprang kurzfristig ein.

Doch wie schlimm ist die Verletzung von Gregor Kobel? Schließlich steht schon am Dienstag (07. März) das nächste wichtige Spiel an. Borussia Dortmund trifft im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League auf den FC Chelsea.

Borussia Dortmund bangt um Kobel

Am Freitagabend betrat Gregor Kobel noch ganz normal das Feld, ging mit der Mannschaft raus zum Aufwärmen. Wenige Minuten vor Anfang dann der Schock: Kobel griff sich an den Oberschenkel, ging vorzeitig in die Kabine und signalisierte schließlich: ‚Es geht nicht‘. Die Diagnose: muskuläre Probleme.

Kurzfristig musste deshalb Alexander Meyer einspringen. „Für mich war es ziemlich turbulent. Nach der letzten Aktion beim Aufwärmen ist Greg reingegangen. Er hat mir in der Kabine signalisiert, dass er nicht spielen kann und mir alles Gute gewünscht. Für mich war es der Sprung ins kalte Wasser“, beschrieb er die Szenen vor dem Spiel.

Meyer war ein würdiger Ersatz für den zuletzt extrem starken Kobel. Der Ersatzmann parierte stark, rettete das ein oder andere Mal in letzter Sekunde. Ob er auch am Dienstag gegen den FC Chelsea zwischen den Pfosten steht, ist noch offen.

„Das müssen wir schauen“, meinte Terzic am Freitag bei DAZN: „Es ist schade, weil Gregor in einer herausragenden Form war. Wir haben aber gesehen mit Alex, wie gut wir auf dieser Position besetzt sind.“

Untersuchungen am Samstag

Sportdirektor Sebastian Kehl kündigte weitere Untersuchungen an: „Wir wollten kein Risiko eingehen. Ob das bis Dienstag reicht, können wir noch nicht sagen, wir werden am Samstag Untersuchungen machen.“

Kehl erklärte weiter: „Gregor hätte gerne gespielt, aber Alex kommt gefühlt fünf Minuten vor Anpfiff rein und war dann da. Das zeigt, dass die Mannschaft füreinander da ist. Egal wer gebraucht wird, der kommt rein, haut sich rein und bekommt die Unterstützung von allen.“