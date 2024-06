Borussia Dortmund: Alles rund ums CL-Finale im Liveblog: BVB-Fans rasten in Wembley aus – ER ist der Grund 

Am 1. Juni 2024 steht für Borussia Dortmund das größte Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte an. Der BVB trifft im Finale der Champions League auf Real Madrid und kämpft im legendären Londoner Wembley-Stadion um den Henkelpott.

Rund um das Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid wird viel los sein. Ob in Dortmund selbst oder vor Ort in London – über all werden tausende Anhänger von Schwarzgelb erwartet.

Borussia Dortmund: Alles rund ums Champions-League-Finale im Liveblog

Von der Anreise bis zum möglichen Autokorso am Borsigplatz in Dortmund – in unserem Liveblog halten wir dich über das Geschehen rund um das Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid auf dem Laufenden.

+++ Liveblog aktualisieren +++

21.07 Uhr: Spiel läuft

Die Partie läuft. Alle Infos zum Spiel bekommst du in unserem Live-Ticker!

20.02 Uhr: Kloppo im Stadion

19.42 Uhr: Hansaplatz ist voll

19.37 Uhr: BVB-Spieler angekommen

Jetzt ist der Dortmunder Bus im Stadion angekommen. Damit beginnt nun die heiße Phase der Vorbereitung.

19.32 Uhr: BVB-Block schon gut gefüllt!

Rund anderthalb Stunden ist der Dortmunder Block im Wembley-Stadion schon mächtig gefühlt. Zahlreiche Fans sind schon frühzeitig angereist und färben die Tribüne Schwarzgelb. Zuvor gab es einen Fanmarsch zum Stadion. 50.000 Anhänger sind nach London gereist, rund 25.000 BVB-Fans haben Tickets. Und auch in Dortmund ist es egal, ob am Hansaplatz, an der Westenfallenhalle oder sonst wo, rappelvoll.

18.45 Uhr: Klopp beim Finale

Ein besonderer Gast wird heute Abend in London auch vor Ort sein: Jürgen Klopp ist der Einladung von Borussia Dortmund gefolgt. 2013 stand er noch als Trainer an der Seitenlinie.

17.51 Uhr: DFB-Pokal-Auslosung vor Finale

Bevor in rund drei Stunden das Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid steigt, steht noch die DFB-Pokal-Auslosung an. Hier erfährst du den Gegner des BVB!

17.44 Uhr: Kein Public-Viewing im LWL-Museum Zeche Zollern

Wie die Zeche Zollern wird es leider kein Public-Viewing des CL-Finals während der Extraschicht geben. Es liege eine Verwechselung mit dem Zeche-Zollverein vor.

17.32 Uhr: Fans versammeln sich in Dortmund

In Dortmund ist einige Stunden vor dem Spiel schon ziemlich viel los. Die Fans haben sich unter anderem am Hansaplatz versammelt.

17.06 Uhr: Wichtiger Hinweis für BVB-Fans in London

„Bitte beachtet, dass der Einlass ins Wembley-Stadion über Farbzonen erfolgt. Für BVB-Fans erfolgt der Zutritt zum Stadion über die Farbzonen Grün und Blau (siehe Ticket). Bitte haltet bereits im Umfeld des Stadions euer Smartphone bereit und aktiviert die Bluetooth-Funktion“, schreiben die Fanbeauftragten des BVB bei „X“.

16.19 Uhr: Die letzten Duelle

13.58 Uhr: Nach Maatsen-Schock – Schlotterbeck perplex

Ian Maatsen musste kurz vor dem CL-Finale einen Schock verkraften. BVB-Kollege Nico Schlotterbeck kann das nicht nachvollziehen. Worum es genau geht, kannst du hier nachlesen.

Samstag, 10.06 Uhr: Kuriose UEFA-Maßnahme

Was hat es denn damit auf sich? Kurz vor dem Finale sorgt die UEFA mit einer kuriosen Maßnahme für Aufsehen. Mittendrin: die beiden Busfahrer von Borussia Dortmund und Real Madrid. Hier mehr dazu.

22.55 Uhr: Wilde Preise auf dem Schwarzmarkt

Rund 400.000 Ticketanfragen gingen beim BVB für das Finale im Wembley ein, 25.000 Karten stehen den Dortmunder aber lediglich zur Verfügung. Aber ohne Tickets reisen tausende BVB-Fans nach London – in der Hoffnung doch noch eine Karte für das Spiel zu ergattern. In London warnen sie aber mit Schildern schon davor, auf dem Schwarzmarkt zu kaufen. „Don’t buy tickets from touts“ („Kauf keine Tickets bei Schwarzhändlern“) steht dort angeschrieben. Und auch der BVB warnt seine Fans: „Wir möchten eindringlich vor dem Kauf von Autorisierungscodes oder Tickets über nicht autorisierte, inoffizielle Verkaufs-Plattformen warnen. Plattformen wie z.B. viagogo, StubHub, eBay oder Kleinanzeigen besitzen keine Autorisierung von uns, Tickets für das Finale zu verkaufen.“

Auf den Straßen in London bieten Schwarzmarkthändler Tickets für tausende Euros an. Wirklich seriös ist davon aber wohl keiner. Wer kein Ticket bekommen hat, kann in London das Spiel allerdings am BVB-Fan Meeting Point im Hyde Park gemeinsam mit anderen Fans verfolgen.

20.32 Uhr: PK mit Terzic vorbei

Das war’s von Edin Terzic.

20.25 Uhr: Terzic über die Fans

„Es tut mir leid, dass so viele keine Tickets bekommen haben. Ich war 1997 auch nicht im Stadion, aber habe mitbekommen, was in Dortmund los war. Sie werden uns die Daumen drücken. Es wird morgen nicht nur ziemlich gelb sein wird, sondern ziemlich laut. Wir brauchen jeden einzelnen mit dem Glauben, dass etwas möglich ist.“

20.22 Uhr: Terzic über die Stimmung im Team

„Sehr viel Vorfreude, sehr viel Lust. Ich kann den Jungs auch nur ins Gesicht schauen und nur über mich sprechen. Hätte mir das jemand gesagt, dass ich einen Tag vor dem CL-Finale bei der PK sitze, hätte ich mit großer Anspannung gerechnet. Die verspüre ich nicht. Alle geben mir eine große Zuversicht. Wir haben uns sehr gut vorbereitet, ich bin mit dem Training der letzten Wochen sehr zufrieden.“

20.20 Uhr: Terzic mit klarer Ansage

Terzic: „Wir wissen, dass sie in diesem Wettberwerb mit Abstand das erfolgreichste Team sind. Aber wir sehen auch, dass wir bereit sind, auf hohem Level mit ihnen zu konkurrieren. In einem Spiel ist alles möglich! Sie sind der Favorit, aber uns ist das egal. In den Spielen davor waren wir auch nicht Favorit.“

20.18 Uhr: Terzic nimmt Platz

Die Spieler verlassen das Podium, jetzt kommt Trainer Edin Terzic und beantwortet die Fragen der Journalisten.

20.13 Uhr: Brandt über die Fans

Brandt: „Wenn man liest, wie die Ticketanfragen von BVB-Fans bei der UEFA sind, ist das Wahnsinn. Man spricht mit Spielern, die 2013 dabei waren, die können das ein bisschen beurteilen. Für uns ist das eine extreme Chance, wenn wir unsere Fans hier in London haben, wenn wir sie im Stadion sehen. Sie sind unser zwölfter Mann.“

20.10 Uhr: Schlotterbeck über Reals Offensive:

Schlotterbeck: „Ich glaube, in der Offensive haben alle drei unfassbare Qualität: Ich kenne Jude aus dem einen Jahr mit ihm. Er kann ohne den Ball laufen ohne Ende, kann schießen, dribbeln, köpfen. Über die beiden Außen braucht man nicht viel zu reden. Dribbelstarke Spieler, haben jedem Gegenspieler der Welt Probleme bereitet. Das muss man als Team verteidigen. Wenn wir sie in Schach halten, haben wir morgen eine Chance.“

20.05 Uhr: Brandt über den Glauben an den Sieg

Brandt: „Unsere CL-Saison und das, was wir gegen viele Teams gezeigt haben. Edin hat es gut gesagt, wir haben im Finale den absoluten Endgegner. Was Größeres gibt es in der CL nicht, auch mit der Historie. Aber wenn wir nicht dran glauben, hätten wir auch in Dortmund bleiben können.“

20.01 Uhr: Pressekonferenz beginnt

Die Pressekonferenz beginnt. Nico Schlotterbeck und Julian Brandt sitzen auf dem Podium und stellen sich den Fragen der Journalisten.

17.51 Uhr: Wetter bereitet Sorgen

Ein Blick in den Himmel dürfte den Fans von Borussia Dortmund wohl Sorgen bereiten, denn die Prognose für Samstag und Sonntag ist nicht gerade berauschend. Gewitter und Starkregen könnten den Public-Viewing-Spaß vermiesen. Hier mehr dazu!

16.57 Uhr: BVB in London angekommen

Der BVB ist in London angekommen und bezieht sein Hotel.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter / X, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

16.36 Uhr: Real-Experte verrät die Schwachstellen der Königlichen

Vor dem Champions-League-Finale haben wir mit einem echten Real-Experten gesprochen. Nils Kern, Chefredakteur von „Real Total“, erklärt, wo die Schwachstellen von Real Madrid liegen. Hier erfährst du mehr!

15.12 Uhr: Public-Viewing in Dortmund

Wer nicht nach London reist, der wird das Champions-League-Finale wohl irgendwo in Dortmund verfolgen wollen. Auch hier gibt es mehrere Orte, wo das Spiel gezeigt wird. Alle Public-Viewing-Orte findest du hier!

13.32 Uhr: Wirbel um Real-Star

Vor dem Finale hat ein Star von Real Madrid für mächtig Wirbel gesorgt. Was los war, kannst du hier nachlesen!

12.45 Uhr: Real droht bitterer Ausfall

Kurz vor dem Finale bangt Real Madrid noch um einen Star. Er kämpft mit einer Fieber-Erkrankung. Bis zuletzt war unklar, ob er rechtzeitig fit wird. Hier mehr!

12.01 Uhr: Wichtige Fan-Infos

Einige Tag vor dem Spiel hat die UEFA wichtige Informationen für die Fans rausgegeben. Alles dazu findest du hier!

11.23 Uhr: Emotionales Wiedersehen

Das Finale schreibt viele Geschichten: Es ist aber auch ein Wiedersehen zwischen dem BVB und zwei Ex-Stars. Was sie vor dem Duell zu sagen hatten, kannst du hier nachlesen!

Vor dem Finale haben wir mit zwei Legenden von Borussia Dortmund gesprochen. Was Giovanni Federico und Frank Mill zum Finale gegen Real Madrid zu sagen hatten, liest du hier!

Freitag, 10.30 Uhr: Abreise nach London

Die Spieler von Borussia Dortmund sind am Flughafen Dortmund eingetroffen und machen sich in wenigen Minuten mit dem Flieger in Richtung London. Heute Abend steht dann noch das Abschlusstraining auf dem Programm.