Borussia Dortmund: Final-Pleite hat bittere Konsequenzen für BVB-Konkurrent

Ein Großteil der Fußballfans in Deutschland wird Borussia Dortmund am Samstagabend (1. Juni) die Daumen gedrückt haben – darunter wohl auch alle Fans von Eintracht Frankfurt. Ihr Traum platzte aber ebenso, wie der des BVB.

Borussia Dortmund verlor das Champions-League-Finale gegen Real Madrid mit 0:2 und muss damit weiter auf den zweiten Königsklassen-Triumph in der Vereinsgeschichte warten. Die Pleite des BVB hat aber auch noch weitere Konsequenzen für die Bundesliga oder besser gesagt Eintracht Frankfurt.

Borussia Dortmund: Nach Finale-Pleite – Frankfurt muss Hoffnungen begraben

Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, reiste am Samstag selbst nach London, um im Wembley Stadium das Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid zu verfolgen und das natürlich aus gutem Grund.

+++ BVB – Real: Und plötzlich wurde Mats Hummels zum großen Thema +++

Die Frankfurter drückten den Dortmundern den Daumen – nicht ganz ohne Eigennutz. Hätte Borussia Dortmund am Samstagabend den Champions-League-Titel gewonnen, wäre Eintracht Frankfurt in der kommenden Saison ebenfalls in der Königsklasse dabei gewesen.

Bei „X“ schrieb Eintracht Frankfurt nach dem Finale: „Ungewohnt, dem BVB so die Daumen zu drücken. Sei‘s drum. Glückwunsch an Real Madrid! Kopf hoch, Dortmunder!“

„Nur“ fünf deutsche Teams in der Champions League

Deutschland hat aktuell fünf Champions-League-Plätze. Als CL-Sieger hätte sich der BVB automatisch für die nächste Königsklassen-Saison qualifiziert. Dann wäre Eintracht Frankfurt als Sechster in der Abschlusstabelle der Bundesliga nachgerückt und hätte ebenfalls Champions League spielen dürfen.

Das könnte dich auch interessieren:

Dazu kam es aber bekanntlich nicht. Trotz starkem Auftritt der BVB-Stars hieß der Sieger am Ende wieder einmal Real Madrid. Damit muss Dortmund weiter auf den Henkelpott warten und Frankfurt spielt in der nächsten Saison nur in der Europa League.