BVB – Real: Und plötzlich wurde Mats Hummels zum großen Thema

Im Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid geriet Mats Hummels mal wieder in den Fokus der Diskussionen. Was war passiert?

Der Abwehrchef des BVB krönte am Samstagabend (1. Juni) in Wembley eine bärenstarke Saison, indem er im Endspiel der Königsklasse eine überragende Leistung ablieferte. Allein mit zwei Aktionen, die in der ersten Halbzeit kurz aufeinander folgten, unterstrich Mats Hummels eindrucksvoll seine ganze Klasse.

Mats Hummels überzeugt im Champions-League-Finale

21. Minute: Mit einem Traum-Pass aus der eigenen Hälfte schickt Hummels seinen Kollegen Karim Adeyemi auf die Reise. Der Angreifer läuft frei auf Real-Keeper Courtois zu, umkurvt den Torhüter, legt sich dabei aber den Ball etwas zu weit vor.

25. Minute: Real-Star Vinicius Junior nimmt auf der linken Seite mit dem Ball an Fahrt auf. Mit einer perfekt abgestimmten Grätsche klärt Hummels die gefährliche Situation und erhält prompt Applaus von den Rängen.

Warum ist Mats Hummels nicht bei der EM dabei?

Es waren Aktionen wie diese, die Mats Hummels auch am Samstagabend im Champions-League-Finale zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid mal wieder zum großen Thema haben werden lassen. Viele Fans brachten erneut zum Ausdruck, dass sie beim besten Willen nicht verstehen können, wie Bundestrainer Julian Nagelsmann den BVB-Profi nicht für die EM nominieren konnte. Anbei einige Twitter-Reaktionen von enttäuschten Fans: