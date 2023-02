Borussia Dortmund: Im letzten Moment und nach viel Theater – BVB-Flirt kommt HIER unter

Das ist gerade noch mal gut gegangen! Ist das Transferfenster offen, wird Borussia Dortmund traditionell mit einer Reihe an Spielern in Verbindung gebracht (hier alle Infos). Ist dann auch noch ein Akteur darunter, der bei seinem Klub den Abgang forciert, werden die Fans hellhörig.

So sah es auch im Fall von Nicolo Zaniolo aus. Der Stürmer wollte unbedingt weg aus Rom. Doch nach dem 31. Januar stand er ohne neuen Klub da – und somit war auch ein Wechsel zu Borussia Dortmund offiziell geplatzt. Es sah so aus, als müsse Zaniolo in Rom bleiben. Doch urplötzlich hat er doch noch einen neuen Verein gefunden.

Borussia Dortmund: Bange Tage in Rom

Er hatte einfach keine Lust mehr. Dass er kein Interesse mehr an Einsätzen für die Roma hatte, machte der Mittelfeldspieler deutlich. Zaniolo gehörte zuletzt auf eigenen Wunsch nicht mehr dem Spieltagskader an und setzte aus. Seine Wechselabsichten waren klar – und kamen bei den Fans gar nicht gut an. Sie bedrohten den Spieler sogar, der sich daraufhin krankschreiben ließ.

Ein neuer Verein musste also her – das war klar. So spekulierte „Fußball Transfers“ unter anderem über ein Interesse von Borussia Dortmund. Wesentlich heißer war da schon die Spur nach England. Doch erst wollte Zaniolo nicht nach Bournemouth und dann wollte der Klub den Spieler nicht mehr. Ein Drama am Deadline-Day, der bange Tage nach sich zog.

Ausweg Türkei

Denn während in den meisten Ländern das Transferfenster geschlossen war, saß der 23-Jährige in Rom fest. Plötzlich tat sich allerdings doch noch eine Tür auf – und zwar in der Türkei. Bis zum 8. Februar konnten die Klubs hier noch neue Spieler verpflichten.

Eine Chance, die Galatasaray Istanbul zu schätzen wusste. Gala machte kurzen Prozess und legte dem Vernehmen nach 15 Millionen Euro auf den Tisch. Durch Prämien kann die Ablöse wohl um weitere 11 Millionen Euro ansteigen. Zaniolo wäre damit prompt der teuerste Spieler der Vereinsgeschichte.

Besondere Klausel

Neben der finanziellen Vergütung hat sich die AS Rom für den Winterflirt von Borussia Dortmund allerdings noch etwas einfallen lassen. So soll sich der italienische Klub Vorzugsoptionen für zwei Gala-Juwelen gesichert haben.

Neben Efe Akman (16 Jahre) gilt das wohl auch für Yusuf Demir (19 Jahre). Ein Name, den auch die BVB-Fans schon kennen. Demir, früher Rapid Wien und FC Barcelona, war ebenfalls schon öfter bei Borussia Dortmund im Gespräch.