Borussia Dortmund ist heiß auf Wunderkind: Doch geht der BVB dieses Risiko wirklich ein?

Seit dem 1. Januar 2023 ist das Transferfenster geöffnet und die Mannschaften haben die Möglichkeit, neue Spieler zu verpflichten. Bei Borussia Dortmund ist es bislang noch ruhig und es wird sich wohl auch in Sachen Neuzugänge nicht viel tun.

Dafür könnte Borussia Dortmund im Sommer einen Großangriff auf den Transfermarkt tätigen. Der BVB könnte durch den möglichen Verkauf von Jude Bellingham ordentlich Geld einkassieren. Damit wollen die Schwarzgelben wohl auch einen Star einkaufen. Allerdings hatte dieser schon zwei schwerwiegende Verletzungen.

Borussia Dortmund ist heiß auf Hochkaräter

Die Rede ist von Nicolo Zaniolo. Der offensive Mittelfeldspieler steht aktuell noch bei AS Rom bis 2024 unter Vertrag. Trotz intensiver Gespräche konnten sich der italienische Traditionsverein und der Kreativspieler nicht über eine Verlängerung einigen.

Im kommenden Sommer hätte die Roma dann die letzte Möglichkeit, den 23-Jährigen für viel Geld zu verkaufen. 2018 kam Zaniolo für 4,5 Millionen Euro von Inter Mailand in die italienische Hauptstadt.

Wie die Zeitung „Il Messaggero“ berichtet, sollen Scouts von Borussia Dortmund die Entwicklung des Mittelfeldstars ganz genau beobachten. Neben dem BVB soll auch Atlético Madrid an einer Verpflichtung interessiert sein.

Geht der BVB ein Risiko ein?

Der italienische Nationalspieler konnte sich unter Starcoach José Mourinho zuletzt einen Stammplatz erkämpfen. Zaniolo sammelte in 16 Pflichtspielen bislang fünf Scorerpunkte – zwei Tore konnte er erzielen, drei Treffer bereitete der Linksfuß vor.

Borussia Dortmund soll an Nicolo Zaniolo von AS Rom interessiert sein. Foto: IMAGO / Independent Photo Agency

Dass dem 1,90 Meter großen Offensivmann der ganz große Durchbruch, den ihm viele zutrauten, bislang nicht gelungen ist, liegt an einer bitteren Verletzungshistorie. Zweimal zog sich Zaniolo das Kreuzband und fiel anschließend über mehr als ein halbes Jahr aus. Ob Borussia Dortmund solch ein Risiko also wirklich eingehen will? Immerhin: In den vergangenen eineinhalb Jahren blieb der Italien-Star von schweren Verletzungen verschont.

Mehr News für dich:

Das nötige Kleingeld für einen Zaniolo-Kauf könnte der BVB zur neuen Spielzeit in der Kasse haben, sollte Jude Bellingham sich für einen Transfer entscheiden. Das könnte mehr als 100 Millionen Euro bringen.