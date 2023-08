Borussia Dortmund auf Stürmersuche – wildert der BVB bei der Konkurrenz?

Noch hat Borussia Dortmund Zeit, seinen Kader zu verbessern. Das Transferfenster schließt sich am 1. September. Ein neuer Stürmer soll nach Möglichkeit kommen. Ein Back-up für Sebastien Haller wird gesucht.

Jetzt taucht ein neuer Name im Umfeld von Borussia Dortmund auf. Yussuf Poulsen von RB Leipzig soll ein Thema beim BVB sein. Ob die „Roten Bullen“ ihren Stürmer aber wirklich zu einem direkten Konkurrenten abgeben wollen?

Borussia Dortmund: Poulsen zum BVB?

Anfang 2024 wird Borussia Dortmund auf Sebastien Haller verzichten müssen. Der Ivorer spielt mit seinem Heimatland den Afrika Cup, fehlt deshalb mehrere Wochen. Für diese Phase will der BVB nachrüsten, einen Ersatz verpflichten.

+++ Borussia Dortmund: Wie einst Götze und Moukoko – große Ehre für BVB-Juwel +++

Bislang gestaltet sich die Suche allerdings schwierig. Ein neuer Kandidat taucht nun wenige Tage vor Ende des Transferfensters auf. Laut einem Bericht der „Bild“ steht Yussuf Poulsen auf der Liste des BVB.

Yussuf Poulsen (29) von RB Leipzig ist bei Borussia Dortmund im Gespräch. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

+++ Borussia Dortmund: Terzic ruft krasses Ziel aus – das gab es beim BVB seit Jahren nicht +++

Der 29-Jährige besitzt bei RB Leipzig noch einen Vertrag bis 2024, soll einem Wechsel laut dem Bericht nicht abgeneigt sein. Ins Profil würde er durchaus passen. Er ist groß, schnell und kopfballstark – ein ähnlicher Spielertyp wie Haller.

Leipzig will mit Poulsen verlängern

Aber: Leipzig will Poulsen nicht abgeben – erst recht nicht an einen direkten Konkurrenten wie Borussia Dortmund. Dazu passt: Die „Leipziger Volkszeitung“ berichtet, dass es zwar eine Anfrage aus Dortmund gegeben habe, RB ihn aber halten will. Demnach stehe eine Vertragsverlängerung also kurz bevor.

Das könnte dich auch interessieren:

Es sieht also danach aus, als müsse sich Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt anderweitig nach einem Back-up für Sebastien Haller umsehen. Poulsen wird es wohl nicht werden.