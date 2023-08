Borussia Dortmund: Wie einst Götze und Moukoko – große Ehre für BVB-Juwel

In der Jugend von Borussia Dortmund werden schon seit Ewigkeiten immer wieder Top-Talente ausgebildet. Egal ob in der Verteidigung oder in der Offensive – Jahr für Jahr kommen neue Juwele ins Rampenlicht, die eines Tages in die Fußstapfen von Mario Götze, Youssoufa Moukoko treten wollen.

Die beiden oben genannten Spieler wurden einst mit der Fritz-Walter-Medaille als beste deutsche Jugendspieler ihres jeweiligen Jahrgangs geehrt. Jetzt bekommt ein weiteres Talent von Borussia Dortmund diese besondere Auszeichnung.

Borussia Dortmund: Große Ehre für BVB-Juwel

Er ist gerade einmal 17 Jahre alt und sorgt schon für ordentlich Furore: Paris Brunner aus der U19 von Borussia Dortmund. Das Mega-Juwel des BVB hat in vier Spielen in der Junioren Bundesliga-West schon sechs Treffer erzielt. Die U19 der Schwarzgelben ist mit 12 Punkten souverän an der Tabellenspitze.

Brunner wird von vielen Fans sogar schon als Ersatz für Sebastien Haller gefordert, der im Januar für einige Wochen beim Afrika-Cup sein wird und nicht für den BVB auflaufen kann (Hier mehr dazu). Jetzt darf sich der Youngster sogar auf eine ganz besondere Auszeichnung freuen.

Wie die „Bild“ berichtet, soll Brunner die Fritz-Walter-Medaille in der U17-Altersklasse bekommen. Im kommenden Monat soll der U17-Nationalspieler die Medaille verliehen bekommen. Assan Ouedraogo vom FC Schalke 04 und Noah Darvich vom FC Barcelona sind die beiden anderen Talente, die ebenfalls eine Medaille erhalten werden.

Brunner erhält Fritz-Walter-Medaille

Während das Juwel von Borussia Dortmund sich über die Goldmedaille freuen darf, ist noch unklar, wer die Silber- und Bronzemedaille zwischen Ouedraogo und Darvich bekommt. Damit folgt Brunner Nelson Weiper vom FSV Mainz 05, der die Goldmedaille im vergangenen September überreicht bekam.

Brunner erzielte in der vergangenen Saison 24 Tore und bereitete vier Treffer in 31 Pflichtspielen für die A- und B-Junioren des BVB vor. Eine irre Quote, weshalb er die Auszeichnung erhalten hat.

Bei den Dortmundern gab es in der Vergangenheit mehrere Talente, die diese Auszeichnung erhalten haben. Mario Götze, Youssoufa Moukoko und Karim Adeyemi beispielsweise.