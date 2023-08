Borussia Dortmund: Löst ER das Sturm-Dilemma? Juwel sorgt für kollektives Staunen

Wenn Borussia Dortmund im Januar 2024 in die Rückrunde startet, wird Star-Stürmer Sebastien Haller einige Spiele verpassen. Grund dafür ist der Afrika-Cup, der vom 13. Januar bis zum 11. Februar in seinem Heimatland in der Elfenbeinküste stattfindet. Neben ihm wird auch Ramy Bensebaini für Algerien teilnehmen.

Für Borussia Dortmund ein großes Problem. Wer soll den Angreifer ersetzen? Das Sturm-Dilemma könnte dabei ein BVB-Juwel aus der eigenen Jugend lösen, der schon jetzt für mächtig Aufregung sorgt.

Borussia Dortmund: Sturm-Juwel sorgt für Wirbel

Kommt Haller mit der Elfenbeinküste bis in Finale, würde er Borussia Dortmund für mindestens fünf Spiele fehlen. Je nachdem, wie viel Urlaub der BVB seinem Spieler nach dem Turnier gönnt, vielleicht sogar mehr. Nur Youssoufa Moukoko dabei im Kader zu haben, wäre ein Risiko. Schließlich könnte auch er durch eine Verletzung ausfallen. Es muss also ein Back-up-Stürmer her. Ob der noch kommen wird, zeigt sich bis zum 1. September um 18 Uhr, wenn die Wechselperiode endet.

Aber vielleicht findet sich eine Lösung auch in den eigenen Reihen. Paris Brunner sorgt derzeit mit der U19 der Dortmunder für mächtig Wirbel. In der Vorbereitung ballerte er schon ordentlich los. Jetzt hat das Sturm-Juwel auch zu Saisonbeginn gezeigt, was für ein Talent er hat.

In drei Partien in der Junioren Bundesliga West erzielte Brunner schon fünf Tore. Beim 4:0-Sieg am Mittwoch (23. August) gegen Wuppertal gelang ihm sogar ein Dreierpack. Das war von Paris auch läuferisch eine tolle Leistung“, lobte Trainer Mike Tullberg.

Eine Option für Januar?

Aber Brunner ist nicht erst in dieser Saison überragend. Mit seinen 17 Jahren spielt er bereits die zweite Spielzeit mit der U19 von Borussia Dortmund und lässt der gegnerischen Abwehr wie so oft keine Chance.

Klar ist, dass Cheftrainer Edin Terzic diese Leistung des Talents sicherlich wahrgenommen hat. Ob der BVB-Coach dann tatsächlich Brunner während der Abstinenz von Haller einsetzen wird, wird sich zeigen. Spätestens für den kommenden Sommer sollte der Youngster dann aber eine Option für das Profiteam sein.