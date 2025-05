Borussia Mönchengladbach: Wirbel um Itakura und Kleindienst – verlässt nun auch ER die Fohlen?

Der Traum von Europa lebt für Borussia Mönchengladbach weiterhin, auch wenn es zuletzt einige Rückschläge in der Bundesliga gab. Für das internationale Geschäft muss in den letzten beiden Spieltagen daher viel zusammenkommen.

Die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb könnte auch über die Zukunft einiger Spieler von Borussia Mönchengladbach bestimmen. So drohen den Fohlen gleich einige bittere Abgänge. Neben Tim Kleindienst und Ko Itakura könnte das nächste Aushängeschild den Verein verlassen.

Borussia Mönchengladbach: Nächster Abgang?

Er hat einen Vertrag bis 2028, doch ein Verbleib bei Borussia Mönchengladbach ist alles andere als sicher. Rocco Reitz ist bei den Fohlen ein wichtiger Faktor und könnte den Verein nach 15 Jahren verlassen. Der Mittelfeldspieler weckt nämlich im In- und Ausland Begehrlichkeiten.

Vor allem aus Italien gibt es konkretes Interesse. Wie „Sky“ berichtet, soll ein italienischer Verein Reitz als Transferziel auserkoren haben. Um welchen Klub es sich dabei handelt, ist noch unbekannt. Reitz wurde in der Vergangenheit hin und wieder mit Inter Mailand und AS Rom in Verbindung gebracht.

Aber auch aus der Bundesliga gebe es schon lose Anfragen für den 22-Jährigen. Hier sind die Interessenten ebenfalls noch unbekannt. Reitz selbst soll seine Wechsel-Optionen sondieren.

Verbleib bei Europapokal-Teilnahme

Sollte Borussia Mönchengladbach sich für das internationale Geschäft qualifizieren, würde das jedoch die Chancen auf einen Verbleib erhöhen. In den letzten beiden Partien gegen den FC Bayern (10. Mai) und VfL Wolfsburg (17. Mai) müssen unbedingt Siege her, um weiterhin vom Europapokal träumen zu können. Derzeit rangieren die Fohlen nur noch auf Platz neun, mit fünf Zählern Rückstand auf den sechsten Tabellenplatz.

Neben Reitz gibt es aber auch noch zwei andere Leistungsträger, die den Verein in diesem Sommer verlassen könnten. Tim Kleindienst wird mit zahlreichen internationalen Vereinen in Verbindung gebracht. Bei Ko Itakura ist es ausgerechnet ein Konkurrent aus der Bundesliga, der die Gladbach-Fans so richtig auf die Palme treibt.