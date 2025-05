Borussia Dortmund: Fans haben es befürchtet – jetzt drohen böse Konsequenzen

Bei der U23 von Borussia Dortmund sieht es düster aus. Vor dem Spiel gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart übernahm Mike Tullberg – einst sogar Interimstrainer bei den Profis – das Kommando bei der Drittligamannschaft.

Doch die erhoffte Wende blieb aus: Gegen Stuttgart verlor der BVB mit 0:1. Der Klassenerhalt in der 3. Liga? Wäre inzwischen ein echtes Wunder. Der dagegen wahrscheinliche Abstieg hätte für Borussia Dortmund wohl böse Folgen.

Borussia Dortmund: Keine Rettung in Sicht

Am Samstag (17. Mai) geht es für die Dortmunder nach Saarbrücken, die noch um einen Aufstiegsplatz kämpfen – ein Schicksalsspiel. Nur ein Sieg kann den BVB noch im Rennen halten. Parallel ist man auf einen Sieg von Rot-Weiss Essen in Stuttgart angewiesen, um sich dank besserer Tordifferenz möglicherweise noch zu retten.

Dass es dazu kommt? Derzeit unwahrscheinlich – zumal Borussia Dortmund nicht nur drei Punkte, sondern auch vier Tore aufholen muss. Der bittere Abstieg in die Regionalliga West ist derzeit das wahrscheinlichste Szenario.

Der mögliche Absturz mit tiefgreifenden Konsequenzen

Doch der sportliche Abstieg ist nur die Spitze des Eisbergs. Denn für Borussia Dortmund könnte die Regionalliga auch personell schwerwiegende Folgen haben. Die Dortmunder U23 verfügt über mehrere Talente, die international heiß begehrt sind – und sicher nicht in der 4. Liga spielen wollen. Laut einem Bericht von „Sport1“ betrifft das vor allem Kjell Wätjen, Almugera Kabar und Filippo Mane. Diese Spieler würden bei einem Abstieg wohl nicht mit in die Regionalliga gehen.

Das Problem: Auch in der ersten Mannschaft ist ihnen aktuell der Weg versperrt. Kabar kam am 5. April zuletzt für elf Minuten zum Einsatz, Wätjen spielte im Dezember 14 Minuten unter Nuri Şahin – und Mane wartet weiterhin auf sein Profidebüt. Damit droht dem BVB der Verlust zahlreicher Perspektivspieler. Auch bei Jordi Paulina, Ayman Azhil, Julian Hettwer und Yannik Lührs stünden die Zeichen eher auf Abschied als auf einen Gang in die Regionalliga.