Borussia Dortmund: Wechsel perfekt! BVB schaut ganz genau hin

Der Wechsel von Xavi Simons dürfte bei Borussia Dortmund mit Argusaugen verfolgt werden. Schließlich galt der 20-Jährige beim BVB als einer der möglichen Nachfolger für Jude Bellingham. Dahin sind die Hoffnungen damit aber noch lange nicht – im Gegenteil.

Borussia Dortmund könnte sich jetzt sogar bessere Chancen auf eine Verpflichtung von Xavi Simons ausrichten. Grund dafür ist wieder einmal die Stardichte bei Paris Saint-Germain.

Borussia Dortmund: Neue Chance bei Simons?

Xavi Simons wechselt nach nur einem Jahr bei PSV Eindhoven zurück zu Paris Saint-Germain. Der 20-Jährige hatte sich im vergangenen Sommer ablösefrei dem niederländischen Spitzenklub PSV Eindhoven angeschlossen, ließ sich aber eine Ausstiegsklausel in Höhe von sechs Millionen Euro in den Vertrag schreiben. Für sechs Millionen konnte er so ausschließlich zu PSG zurückkehren – und das tut er nun. Wie PSV Eindhoven bestätigte, hat er das Trainingslager verlassen, um seinen Wechsel zu Paris zu finalisieren.

Während er bei PSG seinen Durchbruch nicht schaffte, drehte er bei PSV Eindhoven endlich voll auf. Das Mega-Talent erzielte in 48 Spielen 22 Tore und legte weitere zwölf Treffer auf – eine echte Hammer-Saison, die ihn nun zurück zu Paris Saint-Germain führt.

Ob sich Simons dort allerdings dem Konkurrenzkampf stellt, ist laut dem Transferexperten Fabrizio Romano noch nicht klar. Den Informationen des italienischen Journalisten zufolge, wolle Simons nur bleiben, wenn Neymar oder Kylian Mbappe den Verein verlassen. Ansonsten strebe er ein Leihgeschäft an – und da kommt Borussia Dortmund ins Spiel.

Simons-Leihe zum BVB?

Eine Leihe könnte für Borussia Dortmund eine attraktive Option sein, schließlich soll Felix Nmecha nicht der einzige neue Mittelfeld-Star bleiben. Der BVB will den Abgang von Jude Bellingham im Kollektiv ersetzen – und da wäre Simons als flinker Dribbelkünstler sicher eine passende Ergänzung.

Aber auch die Wahrscheinlichkeit für ein anderen Transfer könnte durch Simons‘ PSG-Rückkehr steigen. Der BVB soll auch ein Auge auf Warren Zaire-Emery geworfen haben. Für den 17-Jährigen sinken nämlich nun die Einsatzchancen.