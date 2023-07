Die Sommertransferphase von Borussia Dortmund hat einiges zu bieten. Gescheiterte Deals, diskutable Transfers, Top-Spieler von der Konkurrenz. Bei Schwarz-Gelb wird es in diesen Tagen nicht wirklich langweilig.

Dazu trägt nun auch erneut Thomas Meunier bei. Der Belgier steht schon seit Längerem auf dem Abstellgleis und soll Borussia Dortmund in diesem Sommer verlassen. Zuletzt gab es einige Gerüchte um einen Wechsel zum FC Brügge. Diese dementierte der Verteidiger nun sehr deutlich.

Borussia Dortmund: Kein Wechsel in die Heimat

Thomas Meunier hat sich nun selbst zu den Wechselgerüchten um ihn geäußert und einen bevorstehenden Wechsel zum FC Brügge deutlich dementiert. Die in belgischen Medien kolportierte Einigung mit seinem Ex-Klub sei „ein riesiger Bluff von demjenigen, der das herausgebracht hatte“, sagt Meunier gegenüber ‚La Dernière Heure‘, „er hatte sogar die Details des angeblichen Deals aufgelistet.“

„Ich glaube schon, dass Borussia mir keine Steine in den Weg legen würde, wenn ich mit dem Wunsch nach Veränderung an den Verein herantreten würde“, betonte Meunier. Über eine Rückkehr nach Belgien habe er aber „noch nie wirklich nachgedacht“.

„Ich bin 31 Jahre alt und habe im Ausland noch einiges zu erleben. Es war nie das Ziel, in absehbarer Zeit nach Belgien zurückzukehren. Wenn es einen Verein gibt, zu dem ich eines Tages zurückkehren könnte, dann ist es der Club (Brügge)“, so der Rechtsverteidiger.

Bleibt Meunier doch beim BVB?

Für Borussia Dortmund bleibt es eine verzwickte Situation. Schwarz-Gelb würde den Rechtsverteidiger von der Gehaltsliste streichen und ein Jahr vor Vertragsende noch eine einstellige Millionen-Ablöse einstreichen, um finanzielle Mittel für weitere Neuzugänge zu schaffen.

Doch Meunier stoppt diese Planungen derzeit etwas. Der Belgier könnte sich sogar einen Verbleib in Dortmund vorstellen. „Wenn ich nichts Besseres als Dortmund finde, werde ich nicht einfach so gehen. Der Verein weiß das und es gibt keinen Konflikt“, so Meunier.

Meunier habe beim BVB „nicht das Abenteuer erlebt, das ich gerne erlebt hätte. Wir hätten Meister werden können. Aber ich bin immer noch ein bisschen hungrig. Auch deshalb würde ich gerne noch ein Jahr bleiben und mit vollem Einsatz spielen.“ Konkrete Wechselgedanken sehen natürlich anders aus. Dennoch gilt ein Transfer in diesem Sommer weiterhin als das wahrscheinlichere Szenario.