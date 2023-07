Bei Borussia Dortmund hagelt es nahezu jedes Jahr wieder neue Top-Talente. Während man oft auch junge Spieler aus dem Ausland verpflichtete und dann in Dortmund reifen ließ, kommen auch aus der eigenen Jugend immer wieder vielversprechende Talente zum Vorschein – doch nicht alle schaffen den dauerhaften Sprung in den Profikader.

Dieses Szenario trifft auch auf Göktan Gürpüz zu. Das Eigengewächs spielt seit 2016 bei Borussia Dortmund und durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften. Doch der große Durchbruch blieb ihm bei Schwarz-Gelb verwehrt. Nun startet et wohl einen neuen Anlauf im Ausland.

Borussia Dortmund: Gürpüz auf dem Sprung in die Türkei

Göktan Gürpuz zählt sicherlich zu den spannenden Talenten beim BVB. Dennoch scheint der Weg des 20-Jährigen nicht bei den Borussen-Profis weiterzugehen. Die Konkurrenz ist groß und der offensive Mittelfeldspieler scheint noch nicht weit genug zu sein. Für die kommende Saison ist er erneut für die U23 des BVB eingeplant.

Doch soweit scheint es nicht zu kommen. Denn laut den „Ruhr Nachrichten“ zieht es den Youngster in die Süper Lig. Demnach soll der 20-Jährige sich schon mit Trabzonspor einig und auf dem Weg in die Türkei sein. Am Freitag (14. Juli) fehlte der Youngster schon im Aufgebot der U23 für das Testspiel gegen Mainz II.

Fix ist der Transfer allerdings noch nicht. Denn obwohl sich Gürpüz schon in der Türkei befindet, sind sich die Klubs ob eines Wechsels noch nicht einig. Die Verhandlungen laufen weiter an, doch noch kam man nicht überein. Eine Einigung scheint jedoch sehr realistisch.

Noch kein Plichtspiel für die Profis

Ein möglicher Wechsel wäre wohl für alle Parteien eine faire Lösung. Denn beim BVB hat Gürpüz kurz- und langfristig keine Zukunft bei den Profis. Bisher hat er noch kein Pflichtspieleinsatz für das Team von Edin Terzic, allerdings kam er in der U23 schon 14 Mal zum Einsatz und konnte so erste Erfahrungen in der dritten Liga sammeln. Nun führt es ihn wohl in die erste türkische Liga.

Da Gürpüz aber schon einen Profivertrag besitzt und dieser noch bis 2025 läuft darf sich der BVB wohl über eine kleine Ablösesumme freuen. Wie hoch diese sein wird, ist noch nicht bekannt. Sein Marktwert liegt bei etwa 300.000 Euro.