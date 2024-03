Borussia Dortmund: Fans schlagen nach dem Spiel sofort Alarm – „Absolute Horrorshow“

Die Krise bei Borussia Dortmund verschärfte sich immer mehr. Nun folgte ein Befreiungsschlag. 2:0 bei Union Berlin – das dürfte nach prasselnder Kritik für etwas Ruhe sorgen.

Doch der Sieg in der Hauptstadt hatte auch ein ganz großes Aber. Viele Fans schlugen sofort Alarm – denn das Ergebnis sah gut aus, spielerisch waren aber kaum Fortschritte zu den letzten Wochen zu erkennen.

Borussia Dortmund schlägt Union Berlin mit großem Aber

Dreimal in Folge gabs Ernüchterung, nur vier von 14 Spielen wurden gewonnen, bevor Dortmund in die Alte Försterei reiste. Dort klappte es endlich wieder mit einem Sieg. Über das „Wie“ wird unter den Fans nach Abpfiff aber hitzig diskutiert.

Trotz des 2:0 offenbarte Schwarzgelb am Samstag erneut die großen Probleme der letzten Wochen und Monate. Haarsträubende Ballverluste in den Anfangsminuten hätten um ein Haar für einen frühen Rückstand gesorgt. In der Folge blieb die Abwehr wackelig – und vor allem im Spielaufbau zeigte sich der BVB weiter extrem mühsam und ideenlos.

„Trotzdem unterirdischen Fußball gespielt“

35 Minuten dauerte es bis zur ersten nennenswerten Chance – bezeichnenderweise durch Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. Bis dahin hatte Borussia Dortmund null Tore, null Torschüsse, null Flanken und eine mickrige Dribblingquote von 14 Prozent.

Das 1:0 durch Karim Adeyemi löste den Knoten etwas. Das Tor konnte kaum anders fallen als durch eine Einzelleistung. Der sehenswerte Treffer brachte sichtlich Selbstvertrauen und Erleichterung ins BVB-Spiel. Ansehnlich wurde es aber auch in der Folge nicht. Bis zum Schluss mangelte es an Dominanz und Spielfreude. Das sahen auch die Fans und schlugen Alarm:

„Über weitere Strecken wieder mehr als schwach.“

„Trotzdem unterirdischen Fußball gespielt.“

„Zwei individuelle Aktionen zum Sieg. Keine rausgespielte Torchance. Aber in Dortmund ist jetzt wieder alles gut.“

„Wahrlich nichts, worüber man sich freuen kann. Eine absolute Horrorshow. Das schlechteste Fußballspiel, das ich seit Monaten gesehen habe. Von beiden Seiten.“

„Wir spielen den beschissensten Fußball, den man mit dieser Mannschaft spielen kann.“

Borussia Dortmund wird es egal sein – erst einmal. Der Sieg bringt Ruhe und etwas Sicherheit. Ob Edin Terzic es schafft, darauf aufzubauen und mehr Spielkultur zu entwickeln, werden die nächsten Wochen zeigen. Erst geht es nach Bremen (9.3.), dann wartet ein Hammer-Programm mit Eindhoven, Frankfurt, Bayern, Stuttgart, Gladbach, Leverkusen und Leipzig.