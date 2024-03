Union Berlin – BVB: Gerücht vor Spielbeginn sorgt für Wirbel – geht alles schneller als gedacht?

Wenn Union Berlin am Samstag (2. März, 15.30 Uhr) den BVB empfängt, werden viele Augen auf Cheftrainer Edin Terzic gerichtet sein. Der Dortmunder Coach steht seit einigen Wochen in der Kritik und braucht dringend wieder ein Erfolgserlebnis.

Andernfalls könnte es zu einem Knall beim BVB kommen. Kurz vor dem Auswärtsspiel bei Union Berlin sorgt nämlich ein Gerücht für mächtig Aufregung. Bei einer Niederlage könnte es wohl vorbei sein für den Trainer.

Union Berlin – BVB: Gerücht vor Spielbeginn sorgt für Wirbel

Unruhe bei Borussia Dortmund! Nach schwachen Leistungen der vergangenen Wochen steht Cheftrainer Edin Terzic in der Kritik. Bei weiteren enttäuschenden Spielen seiner Mannschaft könnte es noch enger für ihn werden, als es gerade ohnehin schon ist. Fliegt er nach der Partie gegen Union Berlin?

Laut Sky ist eine Entlassung nach dem Union-Spiel noch nicht ausgerufen worden, dennoch steht Terzic auf dünnem Eis. „Terzic steht unter strenger Beobachtung. Die Rückendeckung von Hans-Joachim Watzke zu seinem Trainer, die bröckelt allmählich. Den Bossen sind die zuletzt dürftigen Leistungen nicht verborgen geblieben“, sagt Sky-Reporter Patrick Berger.

Bedeutet: Bei einer Niederlage in Berlin und einer schlechten Vorstellung der Mannschaft wäre durchaus möglich. Schließlich steht die Champions-League-Teilnahme auf dem Spiel. Der Vorsprung auf RB Leipzig, der aktuell Tabellenfünfter ist, beträgt nur noch ein Zähler.

Terzic-Aus nach nächster Niederlage?

Es ist aber auch gut möglich, dass Terzic noch die restlichen Partien bis zur Länderspielpause bekommt. Nach Union Berlin geht es für die Dortmunder zu Werder Bremen (9. März). Dann steht das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen PSV Eindhoven (13. März) an, ehe am 17. März Eintracht Frankfurt zu Gast ist. Danach gibt es in der ersten Länderspielpause des Jahres wohl die Entscheidung, ob Terzic fliegen könnte oder beim BVB bleiben soll.

Falls Borussia Dortmund aber den Turnaround schaffen sollte und wieder besser Leistungen sowie Punkte holt, darf Terzic wieder hoffen. Was sagt der Coach selbst über die Kritik um seine Person? „Ich habe mir grundsätzlich abgewöhnt, Dinge zu nahe an mich heranzulassen und zu lesen“, so der BVB-Trainer: „Und wenn man ehrlich ist, geht es ja schon seit Anfang der Saison so.“

Terzic und Dortmund sind in Berlin „zum Siegen verdammt“, sagt Sky-Reporter Berger. „Über allem steht die Champions-League-Qualifikation.“ Sollte diese in Gefahr geraten, dann wird es das für Terzic wohl gewesen sein.