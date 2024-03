Union Berlin – Borussia Dortmund: Terzic-Entscheidung lässt BVB-Fans verzweifeln – „Es ist unfassbar“

Danach kann man in der Bundesliga die Uhr stellen: Verkündet der BVB seine Startelf, hagelt es in den Kommentaren Kritik am Trainer. So auch vor Union Berlin – Borussia Dortmund. Stein des Anstoßes ist einmal mehr der Kapitän.

Seit Wochen ist Emre Can in unterirdischer Verfassung. Sein Auftritt beim 2:3 gegen Hoffenheim war der nächste Tiefpunkt. Trotzdem hält Edin Terzic mit aller Macht an ihm fest. Auch bei Union Berlin – Borussia Dortmund steht er wieder in der Startelf. Und die Fans können es einfach nicht verstehen.

Union Berlin – Borussia Dortmund: Wieder Can! Fans sauer

„Er ist unser Kapitän“, rechtfertigte sich Terzic jüngst dafür, in jedem Spiel auf den extrem formschwachen Emre Can zu bauen. Obendrein sei er einer der Spieler gewesen, die sich am meisten über die eigene Leistung geärgert hätten. Zurecht – dürften nun alle behaupten. Beim erneuten Rückschlag gegen Hoffenheim zeigte der 30-Jährige einmal mehr eine erschreckende Leistung.

Praktisch nie konnte er in dieser Saison an seine starke letzte Rückrunde anknüpfen. Ein leichter Aufwärtstrend zum Jahresende hat sich längst wieder zerschlagen. Dennoch ist er unter Terzic gesetzt. Auch wenn sie mangels Neuverpflichtungen rar gesät sind – Terzic hat Alternativen. Salih Özcan schmorte gegen Hoffenheim auf der Bank, bekommt auch nach Cans Katastrophen-Auftritt keine Chance.

„Warum spielt Can schon wieder?“

Die Fans haben dafür kein Verständnis. Kapitän und Ärger über eigene Leistung hin oder her – nach so vielen schwachen Auftritten in Folge hätten sie Emre Can bei Union Berlin – Borussia Dortmund auf die Bank verbannt. Das machten die Reaktionen überdeutlich.

„Emre Can. Es ist wirklich UNFASSBAR!“

„Wie er weiter an Can festhält. Ist das erbärmlich.“

„Bravo Edin! Man lässt seinen unglaublich aufspielenden Kapitän, der an keinem einzigen Fehler in den letzten Spielen beteiligt war, nicht fallen.“

„Warum spielt Can schon wieder?“

„Emre hat echt was gegen Edin in der Hand.“

Auch der erneute Bankplatz für Jamie Bynoe-Gittens regt viele bei Union Berlin – Borussia Dortmund auf. Der offensive Lichtblick dürfte wegen der Gelbsperre von Donyell Malen darauf gehofft haben, in die Startelf zu rücken. Stattdessen begann der gerade erst genesene Karmim Adeyemi, der diese Saison ebenfalls einem Können hinterherhinkt.