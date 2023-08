Borussia Dortmund: Ultras mit Ansage an alle BVB-Fans

Der Schmerz ist verdaut, die Vorfreude zurück. Borussia Dortmund steht in den Startlöchern für die neue Saison und auch die Fans haben nach dem Meister-K.o. wieder Bock auf Fußball. Und beim BVB schließt sich der Kreis: Gegen Mainz endete die letzte Saison dramatisch, gegen Mainz fängt sie wieder an.

Für das Pokalspiel bei Schott Mainz haben sich die Ultras von Borussia Dortmund direkt mal was überlegt. Wie zum Saisonfinale gibt es eine Aufforderung an alle Fans.

Borussia Dortmund: BVB-Ultras mit Aufforderung an die Fans

Ein Tiefschlag gegen Mainz reicht. Nach dem verpassten Meistertitel gegen den FSV soll jetzt bei Schott Mainz ein souveräner Erstrunden-Pokalsieg her. Für einen gelungenen Start in die neue Saison wäre der sehr wichtig. Das wissen auch die Fans – und wollen ihr Team deshalb wie immer zu Tausenden lautstark unterstützen.

Wegen des Fan-Andrangs wurde die Partie bereits ins Stadion des Bundesligisten Mainz 05 verlegt. Und weil der TSV Schott eine eher geringe Fanbase hat, werden am Samstag (15.30 Uhr) umso mehr BVB-Fans im Stadion erwartet. Damit die Dortmunder Kurve so richtig leuchtet, geschlossen auftritt und ein tolles Bild abgibt, haben sich die Ultras jetzt mit einer Aufforderung an alle Fans gewandt.

„Alle in Gelb nach Mainz“

„Das enttäuschende Ende der vergangenen Spielzeit hat zweifellos ein Gefühl der Leere hinterlassen“, schreibt das „Bündnis Südtribüne“. „Mehr als zwei Monate später sind wir aber wieder voller Tatendrang, um ein starkes, kraftvolles Bild von Borussia Dortmund von den Rängen hinaus in die Welt zu transportieren.“

Dafür sollen alle Fans von Borussia Dortmund in Gelb zum Stadion reisen. Das war bereits beim Saisonfinale so – und bot ein grandioses Bild im Stadion. Ein ausverkauftes Haus ist dem Underdog aus der Regionalliga gegen den Bundesliga-Giganten gewiss. Innerhalb weniger Stunden waren alle Tickets für die Pokal-Partie weg.