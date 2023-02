Borussia Dortmund: Talent lässt BVB-Fans mit Traumtor ausrasten – „Was zum …?“

Die vergangenen Spiele der U23 von Borussia Dortmund glichen einer Talfahrt. Vier Niederlagen und ein Sieg aus den vergangenen fünf Spielen trotz des Trainerwechsels ließen die Verantwortlichen der zweiten Mannschaft bang auf die Tabelle der 3. Liga blicken.

Gegen Waldhof Mannheim musste deswegen unbedingt ein Sieg her, um die Abstiegszonen der dritthöchsten Spielklasse zu verlassen. Dieses Vorhaben glückte, wobei Marco Pasalic mit einem absoluten Traumtor für Borussia Dortmund glänzen konnte.

Borussia Dortmund: Pasalic glänzt mit Traumtor

Als Marco Pasalic in der vierten Minute der Nachspielzeit zum Schuss ansetzte, war das Spiel gegen die Tabellenfünften aus Mannheim schon längst entschieden. Durch einen Doppelpack von Justin Njinmah (18`, 64`) und ein Tor von Franz Pfanne (22`) führte der BVB zum Ende des Spiels bereits sicher mit 3:0.

Wenige Sekunden vor dem Ende sollte Marco Pasalic allerdings den Schlusspunkt der Partie setzen – und das durchaus sehenswert. Gürpüz legte den Ball an der Strafraumgrenze auf den eingewechselten Pasalic. Dieser nahm aus ungefähr 20 Metern Maß und schoss das Spielgerät unhaltbar in den linken oberen Torwinkel.

Borussia Dortmund: Pasalic-Treffer lässt Fans ausrasten

Auf Twitter postete der BVB kurz nach Spielende ein Video des Traumtors. Dieses machte im Anschluss die Fans sprachlos. „Was zum …?“, schrieb so ein Anhänger ungläubig. Ein anderer schreibt zu dem sehenswerten Treffer: „Bin seit Längerem der Meinung, dass man ihn viel öfter bei den Profis ausprobieren sollte.“

„MagentaSport“, der Sender, auf dem die Spiele in der 3. Liga zu sehen sind, postete das Video von Pasalics Treffer ebenfalls auf Instagram. Auch da staunten viele Fans nicht schlecht über das Traumtor des Kroaten. „Was macht einer wie du in der 3. Liga?“, fragt so beispielsweise ein Nutzer. Ein anderer betitelt das Tor bereits als „Tor des Monats“.