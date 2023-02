Borussia Dortmund: Transfer-Guru packt aus – BVB-Rückkehr wohl endgültig geplatzt

In der vergangenen Winter-Transferperiode gab es einige Gerüchte rund um Spieler, die Borussia Dortmund in naher Zukunft verpflichten könnte. Alexis Mac Allister bis Wilfried Zaha waren viele Namen dabei, die mit dem BVB in Verbindung gebracht wurden.

Ein Weiterer von ihnen war Christian Pulisic. Der Ex-BVB-Star ist beim FC Chelsea aufs Abstellgleis geraten und soll deswegen verkauft werden. Nun ist allerdings klar: Ein Wechsel zurück zu Borussia Dortmund wird es wohl nicht geben.

Borussia Dortmund: Pulisic wird wohl nicht zurückkehren

Im Podcast „House of Champions“ von „CBS“ hat der italienische Sportjournalist Fabrizio Romano über die Zukunft von Christian Pulisic gesprochen. Dieser hätte die Blues wohl schon im Winter verlassen dürfen, hätte es ein adäquates Angebot gegeben. „Es gab eine Million Gerüchte um ihn. Wir haben über Juventus, AC Milan, Atlético Madrid, den BVB, Newcastle und Manchester United gesprochen, es gab sehr, sehr viele Geschichten über ihn“, blickt Romano zurück.

+++ Borussia Dortmund: Transfer-Hammer wohl perfekt! Wechseltheater hat ein Ende +++

„Aber es hätte jemand um die 40 Millionen Euro auf den Tisch legen müssen und das ist zu diesem Zeitpunkt dann eben nicht passiert“, ergänzt er anschließend. Auch die Tatsache, dass sich der Offensivspieler Anfang Januar eine Verletzung am Knie zugezogen hat, hätte ebenfalls „nicht geholfen“.

Pulisic für den BVB wohl zu teuer

Der aufgerufene Preis für Pulisic ist demnach wohl auch der Hauptgrund dafür, dass der Amerikaner nicht zu seinem ehemaligen Klub zurückkehren wird. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Verantwortlichen des BVB nur selten dazu bereit sind, große Summen für Spieler in die Hand zu nehmen.

Mehr News:

Ein anderer Grund für das wenig intensivierte Interesse der Dortmunder in Pulisic könnte sein, dass erstens Rückholaktionen wie die mit Shinji Kagawa oder Mario Götze in den letzten Jahren nicht unbedingt gut funktioniert haben sowie, dass die Borussen mit Jamie Bynoe-Gittens, Karim Adeyemi und Julien Duranville schon drei talentierte Außenbahnspieler in ihren Reihen haben. Ein Wechsel von Pulisic zurück zum BVB könnte die Entwicklung dieser Spieler stagnieren lassen.