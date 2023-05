Borussia Dortmund: Trikot-Enthüllung kriegt faden Beigeschmack – jetzt droht den Fans Ungemach

Borussia Dortmund wird nächste Saison mit einem ganz besonderen Trikot auflaufen. Besonders designt – und auch besonders teuer. Im Rahmen der Verkündung des neuen Heim-Trikots (hier sehen) sickert nämlich auch durch, dass die Preise noch einmal erhöht werden.

Für die Anhänger von Borussia Dortmund ein Schlag in die Magengrube. Schon lange bemängeln sie die horrenden Preise für Fußball-Trikots. Nun müssen sie für das neue Stück noch mehr hinblättern. Das Schicksal teilen sie allerdings mit vielen anderen Fans.

Borussia Dortmund: BVB-Trikots werden noch teurer

T-Shirts bekommt man mit etwas Glück schon für ein paar Euro. Soll es ein offizielles Trikot eines großen Fußballklubs sein, muss man dagegen tief in die Tasche greifen. Das ändert sich wenig überraschend auch in der kommenden Saison nicht. Stattdessen ziehen die großen Ausrüster die Preise noch einmal ordentlich an.

Adidas-Trikots kosten ab nächster Saison satte 100 Euro, auch bei Nike wurde inzwischen bestätigt, dass der Preis steigt. Nun hat laut dem in Trikot-Fragen gut informierte Portal „Footy Headlines“ auch Puma die Preise erhöht. Statt 90 werden bald 95 Euro pro Jersey fällig.

Das neue BVB-Heimtrikot. Foto: Borussia Dortmund

BVB-Fan gewinnt Trikot-Wettbewerb

So manchem Fan dürfte das die Vorfreude auf das neue Trikot von Borussia Dortmund trüben. Mit Spielernamen auf dem Rücken und einem Wettbewerbs-Logo auf dem Ärmel sind dann satte 116 Euro fällig. Auch die Hosen (45 statt 40 Euro) und die Kinder-Trikots (75 statt 70 Euro) werden künftig teurer. Das körperbetont geschnittene Authentic-Trikot bleibt bei 140 Euro.

Borussia Dortmund hatte für die Saison 2023/24 die eigenen Fans das Heimtrikot designen lassen. Timo R. aus Marl hat das Voting mit großer Mehrheit gewonnen, die ikonischen Pylonen des Stadions zieren in der nächsten Spielzeit die Brust der BVB-Stars.