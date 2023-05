Borussia Dortmund: Julian Brandt zurück in der Krise? Terzic spricht Klartext! „Weiß er auch“

Über drei Jahre hat Borussia Dortmund auf den großen Durchbruch von Julian Brandt gewartet. Als seine Leistungen endlich explodierten, bremste ihn eine Verletzung aus. Seither waren die Top-Leistungen auf dem Platz wieder Mangelware.

Dabei könnte Borussia Dortmund den Super-Brandt so gut gebrauchen. Steckt er wieder in der Krise? Edin Terzic spricht vor dem Wolfsburg-Heimspiel (Sonntag, 17.30 Uhr) Klartext über den BVB-Star.

Borussia Dortmund: Terzic spricht über Julian Brandt

Mit acht Siegen in Folge hatte Borussia Dortmund das Rennen um die Schale im Frühjahr überhaupt erst wieder spannend gemacht. An dieser Mega-Serie hatte Julian Brandt einen großen Anteil. Nach dreieinhalb Jahren voller Schwankungen, Enttäuschungen und Kritik war er plötzlich explodiert. Er brillierte auf dem Platz, riss das Spiel an sich und steuerte in nahezu jeder Partie ein Tor oder eine Vorlage bei.

++ Borussia Dortmund: Unerwartete Wende – wirft der BVB seine Sommer-Pläne über den Haufen? ++

Endlich sahen die BVB-Fans den Brandt, den sie beim 25-Millionen-Euro-Transfer erwartet hatten. Als Belohnung gab es vom Klub eine Vertragsverlängerung. Doch das Schicksal meinte es nicht gut mit dem 27-Jährigen. Auf dem vorläufigen Höhepunkt seines Schaffens erwischte ihn ein Muskelfaserriss. Nach einem Monat kehrte er zurück und alle hofften, dass ihn die Pause nicht aus der Bahn geworfen hat.

Terzic über Brandt: „Er ist extrem willig“

Vergebens. Seit der Rückkehr Anfang April beim 2:4 in München gelang in fünf Spielen kein weiteres Tor und nur ein Assist. Das Selbstverständnis und die Leichtigkeit scheinen derzeit etwas abhanden gekommen. Vor dem Spiel gegen Wolfsburg sprach Terzic über seinen Mittelfeldstar.

„Er ist extrem willig, extrem fleißig und gibt total Gas. Sicher gab es ein, zwei Situationen, die etwas unglücklich waren, in denen er Bälle verloren hat. Was mir wichtig ist: Wie gehst du damit um? Bleibst du stehen? Versteckst du dich? Schiebst du die Verantwortung weiter? Das macht Julian nicht. Er fordert direkt in der nächsten Aktion wieder den Ball und hatte dadurch zuletzt auch zwei, drei richtig gute Aktionen. Das haben wir diese Saison sehr häufig von ihm gesehen.“

„Brauchen Torgefahr von ihm“

„Natürlich brauchen wir eine gewisse Torgefahr von ihm, das weiß er auch“, sagt Terzic klar. „Darüber sprechen wir auch immer wieder mit ihm. Wenn du die Sicherheit in den Spielen nicht so spürst, musst du alles dafür tun, dass du sie dir im Training holst. Das ist nicht so leicht, wenn man aus einer Verletzung kommt.“

Top-News:

Im Endspurt wäre ein Julian Brandt in Spitzenform für Borussia Dortmund extrem wichtig. Packt es der BVB-Star noch pünktlich? Terzic: „Wir sind felsenfest überzeugt, dass Julian nicht nur der Grund ist, wieso wir stehen, wo wir stehen, sondern in den nächsten vier Spielen auch dafür sorgen wird, dass wir am Ende ganz oben stehen.“