Borussia Dortmund mit dringender Warnung an seine Fans – „Betrug mit unseren Tickets“

Das Rennen um die Schale will sich kein BVB-Fan entgehen lassen. Der schon immer heiße Kampf um Eintrittskarten hat sich im Saisonendspurt noch einmal zugespitzt. Auch wenn Borussia Dortmund Deutschlands größtes Stadion hat, ist an Tickets praktisch kein Herankommen.

Der Hype hat auch den Schwarzmarkt noch einmal explodieren lassen. Deshalb warnt Borussia Dortmund seine Fans jetzt noch einmal eindringlich – und bittet sie um Mithilfe auf der Jagd nach illegalen Verkäufern.

Borussia Dortmund warnt Fans vor Schwarzmarkt-Tickets

Auch das Saisonfinale gegen Mainz war innerhalb von Minuten ausverkauft. In Fan-Foren klagen Vereinsmitglieder, immer wieder leer auszugehen. Nicht-Mitglieder brauchen es derzeit gar nicht erst zu versuchen. Bei jedem Vorverkaufsstart wanken die BVB-Server, der Online-Shop hat inzwischen einen Warteraum für den Warteraum. Für die meisten Fans ohne Dauerkarte bleibt nur eins: Die Hoffnung auf andere Bezugsquellen.

Doch auch diese Suche wird immer komplizierter. Illegale und halbseidene Anbieter verlangen Horror-Preise für Heimspiel-Karten. Wer sie bezahlt, geht aber noch lange nicht ins Stadion. Denn die „Print@home“-Tickets sind für Betrüger eine wahre Goldgrube. Ein und dasselbe Ticket kann beliebig oft verkauft werden. Durchs Drehkreuz geht am Ende nur, wer den Barcode als Erster scannt.

BVB kämpft gegen Betrüger und Schwarzmarkt-Händler

Angesichts eines boomenden Schwarzmarkt-Handels und der florierenden Betrugsmaschen hat der Vielleicht-bald-Meister seine Fans jetzt noch einmal eindringlich gewarnt. „Zuletzt sind Tickets für Heim- und Auswärtsspiele von Borussia Dortmund vermehrt auf dem Schwarzmarkt gelandet“, heißt es in einer Meldung an die Fans. „Tickets, die auf dem Schwarzmarkt erworben werden, sind für Fans in höchstem Maße unsicher und können dazu führen, dass der Zutritt zum Stadion verweigert wird.“

Der Klub stellt klipp und klar: „Nur der Kauf über den BVB garantiert gültige Eintrittskarten. Borussia Dortmund kooperiert weder mit Vorverkaufsstellen noch mit Internetplattformen.“ Vor einigen Jahren wurde ein Zweitmarkt eingerichtet. Fans, die ihre Karte abgeben möchten, können sie in den Ticket-Shop wieder anbieten. Dort kann ein anderer Interessent sie direkt über den BVB zum Originalpreis (plus Bearbeitungsgebühr) erwerben.

Nicht das einzige Mittel. „Der BVB geht im Rahmen seiner Möglichkeiten massiv gegen den Schwarzmarkt vor“, erklärt der Verein und bittet um Mithilfe. „Wir hoffen, auch mit Eurer Unterstützung den Betrug mit unseren Tickets weiter einschränken zu können.“ Wer Mondpreise für seine Karte bezahlt hat (und am Ende womöglich trotzdem betrogen worden ist), kann sein Ticket nach dem Spiel in „Schwarzmarkt-Boxen“ im Stadion werfen oder per Mail an zweitmarkt@bvb.de schicken. Dann versucht Borussia Dortmund, den Betrüger ausfindig zu machen.