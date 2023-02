Borussia Dortmund kündigt Hammer an! BVB-Fans können es kaum abwarten

In der Vergangenheit hat Borussia Dortmund mit einigen Aktionen die eigenen Anhänger begeistert. Vor allem Sondertrikots sind bei den Fans sehr beliebt. Ende 2019 gab es bereits ein ganz besonderes Jersey. Das Sondertrikot von Borussia Dortmund der Edition „Kohle und Stahl“ war ein voller Erfolg.

Doch nicht jeder BVB-Fan konnte ein Trikot ergattern. Die haben jetzt wohl bald die nächste Möglichkeit darauf, denn die Dortmunder deuteten das neue Trikot an.

Borussia Dortmund: Verkaufsstart steht

„Kohle und Stahl sind gegangen. Doch diese Stadt wird die Menschen dieser Zeit nie vergessen. Das Feuer, das ihre Begeisterung für Borussia Dortmund ausgelöst hat, entfacht sich immer wieder aufs Neue und verbindet die Stadt, die Fans, den Verein – über Generationen hinweg auf unserem Weg in die Zukunft“, heißt es in der Videobeschreibung auf YouTube. Zum Schluss folgt noch der Schriftzug: „Weil die Glut hier nie erlischt.“

Schon in den vergangenen Wochen kursierten einige Bilder des Sondertrikots, die bei den BVB-Fans Begeisterung auslösten. Auf Instagram schreibt der Trikotsammler „getting_shirty“, der wohl schon ein Trikot erwerben konnte: „Anders als beim letzten Blackout-Shirt enthält dieses Shirt mehr reflektierende Logos und Sponsoren, die mehr silber als schwarz erscheinen lassen, wobei ein kohleähnliches Muster durch das Shirt läuft.“

Jetzt ist auch klar, wann das Trikot in den Verkauf kommt: Ab Samstag um 10 Uhr ist es im BVB-Fanshop zu erhalten. Damit dürfte sich auch die Frage erübrigen, in welchem Trikot der BVB am Sonntag gegen Hertha spielt.

BVB-Fans aus dem Häuschen

Bereits 2019, als es ein ähnliches Sondertrikot gab, wurde die Auflage von Borussia Dortmund auf 9.009 Stück begrenzt. Auch dieses Mal dürften sicherlich nur einige Fans, das Exemplar ergattern können.

Wer also vor vier Jahren nicht die Möglichkeit hatte, sollte sich in diesem Jahr beeilen. Schon damals waren die Trikots sofort ausverkauft.

„Ich muss mir sofort eins holen. Das Trikot sieht so geil aus“, „Wenn ich mir das ansehe, bekomme ich Gänsehaut“, und „Wehe, ich bekomme das Trikot nicht“, heißt es in den sozialen Netzwerken von den BVB-Anhängern.