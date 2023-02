Sky mit kuriosem Bundesliga-Angebot – DAS hast du noch nie gesehen

Immer wieder bietet Sky Angebote zur Bundesliga an. Dieses Projekt des Pay-TV-Senders gab es im deutschen Fernsehen allerdings so noch nie.

„Match in Silence“ heißt die Aktion von Sky, die es erstmals am kommenden Wochenende beim Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayern München (18. Februar, 15.30 Uhr) zu sehen gibt.

Sky mit kuriosem Bundesliga-Angebot

Lauter Jubel, völlige Ekstase und Bierdusche: das sind viele Fans im Stadion gewohnt, wenn die Lieblingsmannschaft gerade ein Tor geschossen hat. Für acht Fans von Borussia Mönchengladbach und acht Anhängern des FC Bayern München wird die Partie am 21. Bundesliga-Spieltag ganz anders ablaufen.

Die beiden Fangruppen müssen während des Guckens stumm bleiben. Das Duell werden sie sich im selben Raum, in Pulheim, anschauen. „Die Regeln sind einfach: wer schweigt, gewinnt. Ein unabhängiger Schiedsrichter greift bei jeder Lautäußerung während der 90 Minuten ein und bestraft die jeweilige Fangruppe mit einem Strafpunkt. Das Team, das am Ende die wenigsten Strafpunkte auf dem Konto hat, gewinnt einen Pokal, signierte Trikots und ein kleines Preisgeld“, erklärt Sky auf Anfrage dieser Redaktion.

Die Aktion „Match in Silence“ wurde mit enger Abstimmung mit der DFL abgestimmt und wird live umgesetzt. Moderator Thomas Wagner und Timo Schmidtchen kommentieren das Duell der Spieler auf dem Rasen und der Fans vor dem Fernseher.

Nächste Aktion des Pay-TV-Senders

Reporter Marlon Irlbacher wird vor und nach dem „Match in Silence“ auf Stimmenfang gehen. Die Live-Übertragung beginnt um 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 6. „Dabei handelt es sich natürlich nur um ein zusätzliches Angebot an unsere Zuschauer: Auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD steht die Partie wie gewohnt als Einzelspiel zur Verfügung“, so der Pay-TV-Sender weiter.

Es ist die nächste Aktion, die Sky ausprobiert. Mit „Sky Next Generation“ ließ das Unternehmen bereits im Herbst erstmals mehrere Kinder von einem Profi-Bundesliga-Spiel berichten. Die Resonanz war dabei offenbar so positiv, dass es zu Beginn der Rückrunde zwei weitere Male stattfand.