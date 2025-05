BVB: Kovac und Bosse einigen sich! Transfer-Entscheidungen gefallen

Unter Niko Kovac hat der BVB in den vergangenen Wochen die erhoffte Wende geschafft. Die Chancen, dass Borussia Dortmund auch in der kommenden Spielzeit in der Champions League spielen kann, sind wieder größer.

Deshalb ist es davon auszugehen, dass Kovac auch nach dem Sommer noch BVB-Trainer bleibt. Dafür hat er sich auch schon mit den Verantwortlichen von Borussia Dortmund ausgetauscht und einige Transfer-Entscheidungen getroffen.

BVB: Kovac und Bosse treffen Transfer-Entscheidung

So langsam kann der BVB sich mit der Personalplanung für die kommende Saison beschäftigen. Zwar ist eine Teilnahme an einem internationalen Geschäft, am besten soll es die Champions League werden, noch nicht perfekt, dennoch stehen die Chancen für Borussia Dortmund gut.

Für die nächste Spielzeit sollen einige Verstärkungen her. Die Dortmunder Verantwortlichen haben sich dabei mit Cheftrainer Niko Kovac darauf geeinigt, auf welchen Positionen der Revierklub sich verstärken will. Der Coach darf natürlich mit planen. Vor allem junge Spieler sollen geholt werden, die sich beim Bundesligisten weiterentwickeln können, berichtet die „Sport Bild“.

Auf diese Talente wird der BVB also ganz genau schauen. Es ist auch eine Philosophie, die Kovac mitträgt. Schon in der Vergangenheit sind immer wieder Top-Talente zu großen Stars gereift. Darauf hofft auch die Borussia.

Auch Defensiv-Neuzugänge geplant

Aber das ist natürlich noch nicht alles. Kovac konnte sich auch mit seinem Wunschprofil für die Abwehr durchsetzen. Gesucht sind Spieler für den BVB, die sich für die Drecksarbeit nicht zu schade sind. Die Dortmunder Bosse stimmen ihm zu und werden nun im Sommer schauen, wer diese Kriterien des Cheftrainers erfüllt und verpflichtet werden kann.

Auf Sportdirektor Sebastian Kehl kommt also ganz schön viel Arbeit zu. Neben Neuzugängen werden aber auch einige Abgänge beim BVB erwartet. So könnten im Sommer viele Spieler den Verein verlassen. Einer hat wohl gar keine Chance mehr, den Klub vom Gegenteil zu überzeugen.