Borussia Dortmund: Transfer-Hammer nach Deadline? BVB-Star könnte noch gehen

Rien ne vas plus – der Transfermarkt ist geschlossen, der Kader von Borussia Dortmund für die restliche Saison steht fest. Oder etwa nicht? Ein Abgang nach dem Deadline Day wäre tatsächlich noch möglich.

In der Türkei ist das Fenster noch offen. Und ein Klub baggert dort fleißig an einem Star von Borussia Dortmund herum. Lässt sich der BVB auf einen Deal ein?

Borussia Dortmund: Abgang nach Transferschluss?

Im Winter 2023 degradiert, im Sommer praktisch weg – und nun plötzlich wieder Stammspieler. Diese wundersame Wandlung bei Thomas Meunier hatte wohl niemand erwartet. Und sie kommt auch nicht ganz freiwillig. Dass der Belgier derzeit Stammspieler ist, liegt vor allem an der kritischen Personalsituation in der Abwehr.

+++ Borussia Dortmund schaut besorgt hin: Folgt nach dem Trainer-Hammer der nächste Knall? +++

Im Sommer sollte Meunier eigentlich verkauft werden. Doch es gab kein passendes Angebot. Im Winter gab es gleich mehrere Interessenten – doch der BVB ist auf seinen Rechtsverteidiger ziemlich angewiesen. Kommt es trotz Personallage und geschlossenem Transferfenster noch zum Wechsel?

Last-Minute-Abgang von BVB-Star Meunier?

Der türkische Sender „Sports Digitale“ berichtet, dass Trabzonspor Thomas Meunier sofort verpflichten will. In der Türkei ist das Transferfenster noch bis Freitag (9. Februar) geöffnet. Es soll sogar bereits persönliche Gespräche mit dem Spieler geben.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Doch kommt ein Abgang für Borussia Dortmund in Frage? Klar ist: Die personelle Situation auf den defensiven Außen ist weiter brenzlig. Entspannung ist aber in Sicht. Mit Ian Maatsen kam im Januar noch ein Leihspieler, Ramy Bensebaini ist vom Afrika Cup zurück, bei Julian Ryerson und Marius Wolf bahnt sich das Comeback an.

Auch spannend:

Auch zu bedenken: Die Winter-Transferperiode ist für den BVB die letzte Gelegenheit, wenigstens noch eine kleine Ablöse für Meunier zu kassieren. Im Sommer läuft der Vertrag des 32-Jährigen aus. Eine Verlängerung: praktisch ausgeschlossen. Hier mehr.