Borussia Dortmund: Klub klopft an – lässt der BVB IHN im Winter ziehen?

Bei Borussia Dortmund dreht sich aktuell alles um Jadon Sancho und Ian Maatsen. Die beiden Stars aus der Premier League sollen den BVB im Winter verstärken. Aber auch auf der Abgangsseite könnte in diesem Winter etwas passieren.

Ein Kandidat für einen Wechsel ist Thomas Meunier. Sein Vertrag bei Borussia Dortmund läuft im Sommer aus. Es ist die letzte Chance für den BVB noch etwas Ablöse zu generieren – und wie es der Zufall will, gibt es jetzt auch den ersten Interessenten.

Borussia Dortmund: Darf Meunier im Winter gehen?

Im Sommer hätte Borussia Dortmund Thomas Meunier gerne abgegeben, doch es fand sich kein Abnehmer. Im Winter könnte es nun klappen. Nach Informationen von „Transfermarkt.de“ hat Feyenoord Rotterdam Interesse an Meunier angemeldet, es soll sogar eine erste Kontaktaufnahme gegeben haben.

„Ich kann auch kurzfristig eine gute Option für ziemlich viele Vereine sein. Wir müssen mit dem Management sprechen und 2024 sehen, was man von mir erwartet. Wird von mir erwartet, dass ich spiele? Muss ich mich trotz allem nach einer anderen Option umsehen? Das muss geklärt werden“, sagte Meunier erst kürzlich beim belgischen Rundfunksender „RTBF“.

Meunier offen für Wechsel – Entscheidung liegt beim BVB

Der Rechtsverteidiger erklärte: „Es gibt immer verschiedene Pläne. Plan A ist es, in Dortmund zu spielen. Plan B ist, woanders eine Lösung zu finden. Da ich nur noch sechs Monate Vertrag habe, ist dem Verein klar, dass es schwierig sein wird, durch meinen Verkauf Geld zu verdienen. Ich habe nicht sehr viele Optionen. Ich bleibe und spiele oder ich gehe. Ab dem Zeitpunkt, an dem der Verein wirklich sagt, was er denkt, können wir die Figuren bewegen oder bleiben und der Mannschaft helfen, besser zu werden.“

Meunier will Fußball spielen, wartet aber auf die Entscheidung des Vereins. Und auch er weiß, dass vieles von der Kader-Situation abhängt: „Es wird auch für sie nicht unbedingt einfach sein, eine Entscheidung zu treffen, da Ryerson zwei Monate ausfällt und Ramy Bensebaini zum Afrika-Cup fahren wird“, so Meunier.

Aktuell kann Borussia Dortmund die Dienste von Meunier gut gebrauchen. Man muss nun abwägen, was besser ist: Meunier behalten und im Sommer ablösefrei ziehen lassen oder jetzt noch einmal eine kleine Ablöse einstreichen. Mit Feyenoord gäbe es jetzt jedenfalls schon mal den ersten Interessenten.