Borussia Dortmund und das Warten auf Sancho – droht der Deal noch zu platzen?

Für Fans von Borussia Dortmund gibt es aktuell wohl kein anderes Thema als die bevorstehende Rückkehr von Jadon Sancho zum BVB. Eigentlich schien längst alles in trockenen Tüchern, doch noch immer ist der 24-Jährige nicht im Trainingslager in Marbella aufgeschlagen.

Jeden Tag warten die Fans auf die Vollzugsmeldung, doch da wird offenbar auch am Samstag (6. Januar) nichts draus. Ein geplanter Privat-Flug ist offenbar schon wieder gecancelt worden, noch immer gibt es keine endgültige Einigung.

Borussia Dortmund: Nächster Privat-Flug gecancelt

Die Rückkehr von Jadon Sancho verschiebt sich offenbar noch weiter nach hinten. Ursprünglich hieß es laut Medienberichten, der Deal ginge am Donnerstag über die Bühne. Für Freitag soll ein Privat-Jet gemietet worden sein, doch der Flug wurde wieder gecancelt.

Schließlich sollte es dann am Samstag endlich so weit sein. Erneut war ein Flugzeug für Jadon Sancho gechartet worden, doch auch dieser Flug wurde offenbar gecancelt. Das berichtet Sky-Reporter Patrick Berger. „Jadon Sancho wartet weiterhin auf grünes Licht. Der ursprünglich gebuchte Privatjet aus Manchester für heute soll es noch nicht sein. Weiterhin kein Durchbruch“, vermeldet Berger.

Und noch mehr: Aus Großbritannien sei sogar zu hören, dass der Deal erst in der nächsten Woche über die Bühne gehen könnte. Woran es noch hapert, ist nicht genau bekannt. Sanchos Reise ins Trainingslager steht damit aber gewaltig auf der Kippe.

Stößt Sancho erst in Dortmund zum Team?

Noch bis zum 9. Januar bereitet sich Borussia Dortmund im Trainingslager in Marbella (Spanien) auf die zweite Saisonhälfte vor. Nach dem Testspiel gegen den Standard Lüttich geht es für den BVB-Tross wieder zurück in die Heimat. Inzwischen scheint es gut möglich, dass Sancho sogar erst in Dortmund zur Mannschaft stößt.