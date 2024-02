Borussia Dortmund: Fans in Sorge – grätschen die Bayern dem BVB bei Transfer dazwischen?

Im Werben um eines der begehrtesten Talente Europas bekommt Borussia Dortmund offenbar immer größere Konkurrenz. Jetzt soll sich auch noch ausgerechnet der FC Bayern München in das Rennen um Johan Bakayoko von PSV Eindhoven eingeschaltet haben.

Bislang galt Borussia Dortmund als heißester Kandidat auf eine Verpflichtung von Bakayoko. Nun dürfte eine Verpflichtung für den BVB aber immer schwieriger werden, denn die Konkurrenz wächst immer mehr an.

Borussia Dortmund: Transferziel Bakayoko jetzt auch bei Bayern auf dem Zettel

„Bei Dortmund steht er definitiv auf der Liste“, sagte Bakayokos Berater Simon Cziommer im Dezember gegenüber „Viaplay“ und bestätigte damit öffentlich das Interesse von Borussia Dortmund an Johan Bakayoko (Hier mehr dazu!).

Der 20-jährige Flügelstürmer hat sich bei PSV Eindhoven einen Namen gemacht. Bakayoko erzielte in seiner ersten richtigen Profi-Saison neun Treffer und bereitete sechs Tore vor, kam insgesamt 39 Mal zum Einsatz. In dieser Spielzeit hat Bakayoko nun nochmal einmal mächtig zugelegt. Der flinke Flügelstürmer steht aktuell bei sechs Treffern und starken 13 Torvorlagen in 33 Einsätzen.

Kein Wunder, dass der Belgier inzwischen bei zahlreichen Top-Klubs auf dem Zettel steht. Borussia Dortmund soll sogar schon im Winter über eine Verpflichtung nachgedacht haben, entschied sich letztlich aber dafür, Jadon Sancho von Manchester United per Leihe zurückzuholen.

Bakayoko hat die Qual der Wahl

Im kommenden Sommer könnte Bakayoko wieder ein heißes Thema werden, allerdings sieht sich der BVB nun noch größerer Konkurrenz ausgesetzt. Ausgerechnet der FC Bayern München soll sich laut dem spanischen Portal „Fichajes“ jetzt in den Poker um Bakayoko eingeschaltet haben. Was man aber auch sagen muss: Nestroy Irankunda und Bryan Zaragoza haben die Bayern gerade erst zwei Flügelstürmer verpflichtet.

Neben dem FC Bayern München sollen aber noch weitere Top-Klubs ihre Fühler nach Bakayoko ausgestreckt haben. Der FC Liverpool, Paris Saint-Germain und Manchester City werden unter anderem als Interessenten genannt. Bakayokos Vertrag bei PSV Eindhoven läuft noch bis 2026. Im Sommer könnte für den 20-Jährigen nun der nächste Schritt in seiner Karriere anstehen.