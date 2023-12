Borussia Dortmund: Berater enthüllt es selbst – BVB heiß auf Shootingstar

Wann immer junge Talente auf sich aufmerksam machen, gehört auch Borussia Dortmund zum Interessenten-Kreis. Dabei schaffen es die Verantwortlichen des BVB auch oft, die Spieler von einem Wechsel zu überzeugen. Schließlich gab es in der Vergangenheit einige Beispiele bei den Schwarzgelben, in denen junge Spieler zu absoluten Top-Stars wurden.

Ob sich das nun wiederholt? Im kommenden Winter und Sommer 2024 wird Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt wieder angreifen und Transfers tätigen. Ein Spielerberater erklärte, dass der BVB es auf einen Shootingstar abgesehen hat.

Borussia Dortmund: Berater bestätigt es selbst

Wenn die Winter-Transferperiode beginnt, wird man bei Borussia Dortmund ganz genau auf Donyell Malen gucken. Der Niederländer könnte den Verein wohl verlassen. Daher muss der BVB einen neuen offensiven Spieler unter Vertrag nehmen. Da scheinen die Verantwortlichen auch schon fündig geworden zu sein.

Johan Bakayoko machte bereits in der vergangenen Saison mit der PSV Eindhoven auf sich aufmerksam. Erste Top-Klubs klopften beim 20-Jährigen an, der allerdings dann doch die neue Spielzeit mit dem niederländischen Traditionsverein begann. Ein Wechsel ist allerdings wohl nur noch eine Frage der Zeit. Vielleicht schon im Winter? Laut seinem Spielerberater Simon Cziommer soll der BVB großes Interesse an Bakayoko zeigen.

BVB heiß auf Shootingstar

Der belgische Rechtsaußen hat trotz seines jungen Alters bereits 61 Pflichtspiele für die Profi-Mannschaft von PSV absolviert. Mit dem Klub aus Eindhoven muss sich Borussia Dortmund dann auch über eine mögliche Ablösesumme einigen.

Bereits im vergangenen Sommer lehnte PSV ein Angebot von Paris Saint-Germain in Höhe von 15 Millionen Euro. Schließlich hat Bakayoko beim Eredivisie-Verein noch einen Vertrag bis 2026 und laut Transfermarkt einen Marktwert in Höhe von 25 Millionen Euro.

Es dürfte durchaus fraglich sein, ob die Dortmunder solch eine Ablöse für einen Spieler ausgeben würden – besonders nicht im Winter. Dabei lassen sich die Zahlen des 20-Jährigen durchaus sehen. In der laufenden Saison kommt er in 14 Pflichtspielen auf drei Tore und acht Vorlagen.