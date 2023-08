Borussia Dortmund: Fans lachen sich ins Fäustchen – BVB-Juwel düpiert Schalke

Es wird wieder eine weitere Saison ohne Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Die Königsblauen spielen nach dem Abstieg nämlich in der 2. Bundesliga und erleben dort aktuell einen Horrorstart. Am vierten Spieltag kassierte S04 die dritte Niederlage.

Gegen Holstein Kiel verloren die Gelsenkirchener in der heimischen Arena mit 0:2. Die Fans von Borussia Dortmund hatten dabei Grund zum Jubeln. Ein BVB-Juwel düpierte nämlich den Revier-Rivalen.

Borussia Dortmund: Tom Rothe blüht auf

Vor Beginn der Vorbereitung hat Borussia Dortmund Tom Rothe an Holstein Kiel verliehen. Dort soll der 18-jährige Verteidiger Spielpraxis sammeln und kehrt anschließend für die kommende Saison zu den Schwarzgelben zurück. Nach vier Spieltagen in der 2. Bundesliga kann man sagen, dass sich die Leihe schon jetzt für alle Parteien ausgezahlt hat.

Rothe spielt eine bislang starke Anfangsphase in der Spielzeit 2023/24 und konnte auch die BVB-Fans glücklich machen. Am Freitag (25. August) hatte er beim 2:0-Auswärtssieg beim FC Schalke 04 einen großen Anteil, dass die Kieler mit drei Punkten nachhause fuhren.

In der 15. Minute erobert Kiel die Kugel, anschließend entwischt der 18-Jährige nach einem weiten Schlag S04-Star Henning Matriciani. Mit einem wuchtigen Schuss im Strafraum trifft Rothe zunächst nur den rechten Pfosten. Dann steht sein Teamkollege Benedikt Pichler goldrichtig und staubt zum 1:0 für die Störche ab.

BVB-Leihgabe glänzt auf Schalke

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte die Leihgabe von Borussia Dortmund eine starke Leistung und brachte in der 59. Minute eine überragende Flanke in den Strafraum, wo Shuto Machino zum 2:0 traf. Zu diesem Zeitpunkt waren die Schalker in Unterzahl, nachdem Ron Schallenberg zuvor die Rote Karte gesehen hatte.

Während Schalke die dritte Niederlage im vierten Spiel kassierte, gewann Kiel das dritte Spiel in dieser Saison und ist nun vorerst Tabellenführer der 2. Bundesliga.

Die guten Leistungen von Rothe hat auch der BVB mitbekommen. Wenn der Linksverteidiger sich so weiter entwickelt, könnte eine Problem-Baustelle im kommenden Jahr gelöst werden. Dort ist aktuell mit Ramy Bensebaini lediglich ein Linksverteidiger im Kader von Cheftrainer Edin Terzic.