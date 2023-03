Borussia Dortmund: Trotz Zoff – BVB-Boss Watzke freut sich über Rückkehr

Es ist DAS Thema aktuell in der Fußball-Bundesliga! Rund eine Woche vor dem Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern gibt es einen absoluten Trainer-Hammer.

Der deutsche Rekordmeister hat sich mehreren Medienberichten zu Folge von Julian Nagelsmann getrennt. Sein Nachfolger steht offenbar auch schon fest: Ex-BVB-Coach Thomas Tuchel, der dann in seinem ersten Spiel auf der Bank Borussia Dortmund empfangen wird. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke freut sich über die Deutschland-Rückkehr.

Borussia Dortmund: Tuchel-Rückkehr steht bevor

Am Donnerstag Abend (23. März) verkündete Transfer-Experte Fabrizio Romano, dass der FC Bayern über eine Entlassung von Julian Nagelsmann nachdenke. Wenig später verkündeten dann mehrere deutsche Medien, dass der Rekordmeister sich vom Trainer getrennt hat – eine Woche vor dem Bundesliga-Hammer gegen Borussia Dortmund!

Sein Nachfolger soll auch bereits feststehen. Thomas Tuchel soll Nagelsmann ersetzen. Hans-Joachim Watzke begrüßt den ehemaligen BVB-Trainer wieder im deutschen Fußball. „Für die Bundesliga sagen wir: Willkommen zurück, Thomas Tuchel“, sagte der BVB-Boss dem „Sport-Informations-Dienst“ (SID) in seiner Funktion als Aufsichtsratchef der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Freitag.

Zum Topspiel kommende Woche, indem die Schwarzgelben als Tabellenführer nach München reisen, wollte sich Watzke allerdings nicht äußern.

Zoff zwischen Watzke und Tuchel

Dem BVB-Boss und Tuchel verbindet ein kompliziertes Verhältnis. Der damalige Trainer von Borussia Dortmund und Watzke hatten sich über den Umgang mit dem Bombenanschlag auf die Mannschaft am Abend des Viertelfinalspiels in der Champions League gegen den AS Monaco im April 2017 entzweit.

Berühmt ist Watzkes Antwort auf die Frage, ob es einen Dissens zwischen ihm und Tuchel gebe: „Das ist so, ja.“ Der Ex-BVB-Coach saß damals im angegriffenen Bus, Watzke nicht. Tuchel befürwortete erfolglos, wegen der psychischen Belastung für die Spieler am nächsten Tag nicht zur Neuansetzung anzutreten. Im Mai wurde Tuchel dann nach dem Pokal-Sieg, ein Jahr vor dem Auslaufen seines Vertrags, entlassen.

Noch hat der FC Bayern offiziell nicht verkündet, dass Thomas Tuchel der neue Trainer wird. Dies soll im Laufe des Freitags (24. März) geschehen.