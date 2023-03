Julian Nagelsmann: Erster Bayern-Star reagiert auf Trainer-Beben – „Wundert mich“

Diese Nachricht traf die Fußballwelt wie aus dem Nichts! Der FC Bayern trennt sich laut mehreren Medien mit sofortiger Wirkung von Julian Nagelsmann. Nicht nur für die Fußballwelt kam das Aus überraschend.

Die erste Reaktion eines Bayern-Stars gab es direkt, nachdem die Meldung die Runde machte. Von der Entlassung seines Trainers Julian Nagelsmann wusste Joao Cancelo nicht, bis ihn ein Reporter darauf ansprach.

Julian Nagelsmann: Erster Bayern-Star reagiert

Es ist der Paukenschlag, mit dem wohl so plötzlich niemand gerechnet hat. Angeblich sollen die Verantwortlichen beim FC Bayern über eine sofortige Entlassung Julian Nagelsmann beratschlagen. Ins Gespräch hat das Transfer-Experte Fabrizio Romano am Donnerstagabend gebracht, laut dem mit Thomas Tuchel auch gleich einen Nachfolger feststeht. Anschließend folgten weitere deutsche Medien, die die Berichte bestätigten.

Am späten Abend gab es auch schon die erste Reaktion eines Bayern-Stars. „Pff, das wusste ich nicht. Das wundert mich. Jetzt hast du mich überrumpelt“, sagte Winter-Neuzugang Joao Cancelo nach dem 4:0-Sieg der portugiesischen Nationalmannschaft gegen Liechtenstein beim Sender „Sport TV“.

Der FC Bayern trennt sich wohl von Julian Nagelsmann. Foto: IMAGO / Jan Huebner

Dann fügte der 28-Jährige hinzu: „Ich möchte mich bei Trainer Nagelsmann bedanken, denn er war es, der mich bei Bayern haben wollte, ebenso wie die Klubführung.“

Noch nicht offiziell

Julian Nagelsmann wünschte der Portugiese dann noch „alles Glück der Welt“. Cancelo richtete dann aber auch schon seinen Blick nach vorne. „Wenn ich ankomme, werde ich versuchen, mich so gut wie möglich in das Konzept des neuen Trainers einzufügen.“

Noch ist nichts offiziell verkündet worden. Den Medienberichten nach soll das am Freitag (24. März) folgen. Auch der Zeitpunkt der Trennung überrascht die Fußballwelt: Nach acht Siegen aus acht Spielen in der Champions League und kurz vor dem Top-Spiel gegen Borussia Dortmund am 1. April nach der Länderspielpause.

Sollte dann tatsächlich auch noch Thomas Tuchel übernehmen, wäre sein erstes Spiel als Bayern-Coach gegen seinen Ex-Klub BVB.