Borussia Dortmund: Offiziell! Ex-BVB-Star ist zurück in der Bundesliga

Das Winter-Transferfenster verlief in diesem Jahr bislang sehr turbulent in der Bundesliga. Viele Spieler wechselten die Vereine, was in den letzten Jahren eher unüblich gewesen ist. Mit Thomas Delaney ist wenige Stunden vor Transferschluss noch ein alter Bekannter von Borussia Dortmund in Deutschlands höchste Spielklasse zurückgekehrt.

Auch die Verantwortlichen der TSG Hoffenheim haben sich schon zum Transfer geäußert. Dabei wurde deutlich: Besonders seine Erfahrungen bei Werder Bremen und Borussia Dortmund sprachen für eine Verpflichtung des Dänen.

Borussia Dortmund: Ex-Star kehrt in die Bundesliga zurück

Wie die TSG Hoffenheim offiziell vermeldet hat, ist Thomas Delaney zurück in der Bundesliga. Der Mittelfeldspieler kommt per Leihe vom FC Sevilla zu den Sinsheimern und wird bis zum Ende dieser Saison das blaue Trikot tragen. „Ich freue mich, hier in Hoffenheim und wieder zurück in der Bundesliga zu sein. Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass wir gemeinsam als TSG wieder erfolgreich sind“, wird der Ex-BVB-Star selbst in der offiziellen Pressemitteilung zitiert.

Auch Hoffenheims Sportdirektor Alexander Rosen äußerte sich zu der Neuverpflichtung. „Thomas hat auf all seinen bisherigen Stationen nachgewiesen, dass er ein echter Leader ist. Er bringt mit seiner Art, Fußball zu spielen und seinen Qualitäten als Führungsspieler wichtige Komponenten mit, die uns zurzeit unter anderem bedingt durch Verletzungen leider etwas abgehen“, so der 43-Jährige.

Delaney hat Bundesligaerfahrung

Im Januar 2017 wechselte Thomas Delaney zum ersten Mal in die Bundesliga. Für zwei Millionen Euro sicherte sich damals der SV Werder Bremen die Dienste des Dänen vom FC Kopenhagen. Im Sommer 2018 folgte dann der Schritt zum BVB. 20 Millionen Euro ließen sich die Borussen die Dienste des Mittelfeldspielers kosten, ehe er im August 2021 für sechs Millionen Euro zum FC Sevilla wechselte. Von da aus kommt der 31-Jährige nun zu Hoffenheim.

Mehr News:

Die langjährige Bundesligaerfahrung soll auch ein Grund für die Verpflichtung gewesen sein. „Durch seine Zeit bei Werder Bremen und bei Borussia Dortmund weiß er genau, wie die Bundesliga funktioniert und was in ihr verlangt wird, um erfolgreich zu sein“, so Rosen über Delaney.