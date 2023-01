Borussia Dortmund: Ex-BVB-Star fehlt im Kader – steht dieser Fanliebling vor einer Rückkehr in die Heimat?

In seiner Zeit bei Borussia Dortmund eroberte Shinji Kagawa die Herzen der BVB-Anhänger. Der quirlige Japaner feierte in Dortmund zwei deutschen Meisterschaften und den DFB-Pokalsieg 2012, ehe es ihn anschließend zu Manchester United zog.

Die Zeit nach seiner Karriere bei Borussia Dortmund war für Kagawa allerdings weniger von Erfolg geprägt. Nun steht der Japaner wohl vor einem erneuten Tapetenwechsel. Dabei geht es für den Ex-BVB-Star wohl in die Heimat.

Borussia Dortmund: Kagawa vor Rückkehr nach Japan?

Wie das Portal „thejapantimes“ berichtet, soll Shinji Kagawa vor einem Wechsel zu seinem ehemaligen Verein Cerezo Osaka stehen. Demnach würde der Mittelfeldspieler seinen aktuellen Klub, den VV St. Truiden in Belgien, schon in diesem Winter verlassen und zu dem Verein zurückkehren, bei dem er 2006 sein Profidebüt gefeiert hat.

Wechselt Shinji Kagawa zurück in seine alte sportliche Heimat? Foto: IMAGO / Kirchner-Media

In seinen fünf Jahren für Cerezo Osaka absolvierte Kagawa 127 Spiele. Dabei erzielte er 57 Tore und bereitete 17 weitere Treffer vor. Aufgrund seines Alters liegt die Vermutung nahe, dass der ehemalige Dortmunder seine Karriere dann an seiner alten Wirkungsstätte beenden könnte – dort, wo alles angefangen hat.

Borussia Dortmund: Fanliebling fehlte zuletzt

In seiner zweiten Phase beim BVB wechselte Kagawa zuerst auf Leihbasis zu Besiktas, bevor er sich Real Saragossa in Spanien anschloss. Nach etwas mehr als einem Jahr verließ er den spanischen Klub wieder und ging zu PAOK Saloniki nach Griechenland, ehe er es vor rund einem Jahr beim VV St. Truiden probierte. Dort kam er bislang auf 18 Pflichtspiele, in denen er zwei Tore erzielen konnte und einen Treffer vorbereitete.

Nachdem er erst vor Kurzem eine Fußverletzung auskuriert hatte, stand Kagawa im letzten Ligaspiel seines Klubs gegen OH Leuven nicht mehr im Kader. Ob sein Fehlen etwas mit einem möglichen Wechsel zurück nach Japan zu tun hat, ist nicht bekannt.