Borussia Dortmund: Als die Fans das sehen, flippen sie völlig aus – „Ich glaub das nicht“

Borussia Dortmund: Die BVB-Fans flippen aus – eine Grußbotschaft einer Film-Legende an Erling Haaland ist der Grund.

Dortmund. Ein Weltstar und Kindheits-Idol im Trikot von Borussia Dortmund. Mit einer irren Video-Botschaft hat Terence Hill für Begeisterung bei den BVB-Fans gesorgt.

In einem Video, das Borussia Dortmund am Montag bei Twitter veröffentlichte, wendete sich die Kultfigur vor allem an Erling Haaland, der ihm mit einem signierten Trikot einen Wunsch erfüllte.

Borussia Dortmund: Botschaft von Legende Terrence Hill lässt Fans ausflippen

„Vielen Dank für dieses wundervolle Geschenk, auf das ich sehr stolz bin“, sagt der inzwischen 82-jährige Hill. Dabei sitzt er – wie man ihn aus so vielen Filmen mit Bud Spencer kennt – auf einem Motorrad.

„Haaland, du bist wirklich der Größte“, adelt der Weltstar den BVB-Goalgetter und wechselt in einen Mix aus Deutsch und Englisch. „Danke für all die Tore, die du geschossen hast. Zwei wundervolle Tore gegen Leipzig – das hab ich auch gesehen.“

--------------------------------

Mehr aktuelle BVB-News:

--------------------------------

Die Fans sind von den Socken. Terence Hill outet sich als Fan von Borussia Dortmund. Dass er die deutsche Sprache gut beherrscht dürfte echte Fans des Haudrauf-Duos weniger überraschen – schließlich lebte er durch seine deutsche Mutter einige Jahre in Dresden.

Die Reaktionen auf das Video: