Borussia Dortmund: Top-Talent im Visier – erhält der BVB den Zuschlag?

Dembele, Sancho, Haaland, Bellingham – die Liste junger Juwelen, die bei Borussia Dortmund zu absoluten (Welt-) Stars wurden, ist lang. Immer wieder schafft es der BVB, junge Talente stark zu entwickeln, die dann für hohen Ablösen den Verein verlassen und ordentlich Geld in die Borussen-Kasse spülen.

Jetzt scheint Borussia Dortmund ein neues Talent auf dem Zettel zu haben. Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen die Westfalen an Bailey Rice interessiert sein. Der junge Schotte ist einer der größten Shootingstars seines Landes.

Borussia Dortmund: Profi-Debüt mit 16 Jahren

Er zählt zu dem größten Talent bei den Glasgow Rangers: Bailey Rice beeindruckt die britische Fußballwelt mit seiner starken Spielanlage. Vor wenigen Wochen debütierte der 16-Jährige für die Profimannschaft der Rangers in der ersten schottischen Liga. Darüber hinaus ist er Kapitän der schottischen U17-Nationalmannschaft. Das Amt unterstreicht seinen Stellenwert im schottischen Nachwuchsfußball. Viele Experten versprechen Rice eine große Zukunft. Ähnlich wie Namensvetter Declan Rice von West Ham United. Mit dem britischen Superstar ist er allerdings nicht verwandt. Eine ähnlich große Karriere könnte er dennoch hinlegen.

Rangers-Chefcoach Michael Beale gilt als großer Fan des defensiven Mittelfeldspielers. Er hat im Training und im Jugendteam hervorragende Fortschritte gemacht, was Beale dazu veranlasste, ihn in die Planungen für die erste Mannschaft zu integrieren und ihn zum jüngsten Spieler zu machen, der jemals ein Ligaspiel für den schottischen Traditionsverein bestritten hat.

Dementsprechend groß ist das Interesse an dem schottischen U-Nationalspieler. Laut dem Online-Fußballportal „90min“ wollen gleich mehrerer namenhafte Klubs aus Europa Bailey aus der schottischen Großstadt weglocken. Aus der Bundesliga sollen unter anderem Bayer Leverkusen, RB Leipzig und Borussia Dortmund den jungen Schotten auf dem Zettel haben. Auch Man United, Man City, Newcastle, Real Madrid, Monaco und Porto sollen sich mit ihm beschäftigen.

Bellingham als Vorbild?

Trotz des großen Interesses zahlreicher Top-Klubs aus ganz Europa könnte der Borussia Dortmund einen ganz entscheidenden Vorteil gegenüber den anderen Vereinen haben: Der BVB konnte in der Vergangenheit mehrfach eindrucksvoll unter Beweis stellen, dass sie aus jungen Juwelen in wenigen Jahren absolute Top-Stars machen könnten. Das jüngste Beispiel: Jude Bellingham. Der Brite kam 2020 ebenfalls mit 16 Jahren zum BVB. Nur drei Jahre später ist ganz Europa hinter dem BVB-Star hinterher. Im Sommer könnte der englische Nationalspieler für mehr als hundert Millionen Euro zu einem der ganz großen Vereine in Europa wechseln.

Dieses Beispiel oder vorherige Spieler wie Jadon Sancho (ebenfalls aus Großbritannien zum BVB gekommen) könnten ein großer Pluspunkt für den BVB im Rennen um Bailey Rice werden. Eventuell wird er der nächste Superstar bei den Westfalen, der dem BVB viel Freude bereitet und dann für viel Geld den Verein verlässt.

Wie konkret das Interesse des BVB an dem jungen Schotten ist, ist derzeit nicht bekannt. Dass Kehl und Co. das Rangers-Talent aber auf dem Zettel haben, sollte angesichts der Transferpolitik der Schwarz-Gelben wohl kaum überraschen. Vielversprechende Juwele hat der BVB eigentlich immer im Visier.