Borussia Dortmund: Ex-Flirt hat sich entschieden – Wechsel endgültig vom Tisch

Borussia Dortmund wildert weiter auf dem Transfermarkt. Nach einem enttäuschenden fünften Platz in der letzten Bundesligasaison will der Revierklub wieder ganz oben angreifen.

Für diesen Plan hatten die BVB-Verantwortlichen lange ein Auge auf ein Mega-Talent geworfen. Lange hielten sich Gerüchte um ein mögliches Engagement bei Borussia Dortmund – doch nun ist der Wechsel endgültig geplatzt!

Borussia Dortmund geht bei Dean Huijsen leer aus

Dean Huijsen gilt in Europa als riesen Innenverteidigertalent. Dementsprechend begehrt war der spanische U21-Nationalspieler, der in Amsterdam geboren ist, auch in diesem Transfersommer. Mit Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart sollen sich gleich drei deutsche Champions-League-Teilnehmer mit dem Talent von Juventus Turin beschäftigt haben. Den Zuschlag hat nun wohl ein anderer Klub bekommen.

Wie der Journalist Patrick Berger berichtet, soll der AFC Bournemouth den Zuschlag für Huijsen bekommen haben. Der 19-Jährige wird beim Erstligisten von der englischen Südküste einen Vertrag bis 2029 unterschreiben. Die „Cherries“ sollen für den Spanier eine Ablösesumme in Höhe von 18 Millionen Euro zahlen, inklusive Bonuszahlungen.

BVB soll Anton Huijsen vorgezogen haben

Wie Berger weiter berichtet, soll das Interesse von Borussia Dortmund an Huijsen in den letzten Wochen abgekühlt sein. Zwar habe man sogar mit dem Spieler selbst gesprochen, am Ende fiel die Wahl dann aber wohl auf die Verpflichtung von Waldemar Anton. Damit verzichtet der BVB auf ein junges Talent, das in der abgelaufenen Rückrunde bei der AS Rom bereits gezeigt hat, dass es auf hohem Niveau performen kann.

In Dortmund dürften die Planungen auf der Innenverteidigerposition nach der Anton-Verpflichtung nun abgeschlossen sein. Mit Niklas Süle, Nico Schlotterbeck und eben Waldemar Anton hat man nun drei gestandene Spieler im Kader, die über das Format verfügen, einen Stammplatz beim BVB für sich zu beanspruchen.