Borussia Dortmund: Er ist schon da! BVB-Transfercoup vor der Vollendung

Der Samstagabend dürfte die letzten Zweifel ausgeräumt haben: Sven Mislintat kehrt zu Borussia Dortmund zurück.

Immer mehr wies zuletzt auf den Coup hin. Der aufgelöste Vertrag in Amsterdam, der Umzug zurück nach Dortmund – nun saß Sven Misintat sogar für alle sichtbar auf der Tribüne und schaute das Heimspiel von Borussia Dortmund gegen den VfB Stuttgart. Ein öffentlicher Auftritt mit Signalwirkung.

Borussia Dortmund: Mislintat schon im Stadion

Fast 20 Jahre arbeitete er für „seinen Klub“, wurde vom kleinen Spielanalysten zu einem der renommiertesten Scouts Europas. Dann folgte der große Knall. Nach einem heftigen Zoff mit dem damaligen Trainer Thomas Tuchel tat er, was er selbst nie für möglich gehalten hätte: Sven Mislintat verließ den BVB.

Nach erfolgreichen Stationen beim FC Arsenal und dem VfB Stuttgart und missratenen vier Monaten bei Ajax Amsterdam gibt es nun keine Zweifel mehr: Der „verlorene Sohn“ kehrt zurück. Das Diamantenauge, das Borussia Dortmund unzählige Transfercoups einbrachte, wird wieder für den Klub aus seiner Heimat arbeiten.

Hinter Watzke auf der BVB-Ehrentribüne

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern. „Dortmund ist Heimat“, sagte Mislintat kürzlich. Dann löste er den noch laufenden Vertrag in Amsterdam auf und zog zurück in das Haus in Dortmund, das er nie abgegeben hatte. Insider berichteten von weit fortgeschrittenen Verhandlungen. Am Samstag dürften auch die letzten Skeptiker überzeugt worden sein.

Sven Mislintat im BVB-Stadion gegen Stuttgart. Foto: IMAGO/Sven Simon

Ohne sich hinter Logen-Scheiben, Sonnenbrille oder Hut zu verstecken, saß Sven Mislintat beim 0:1 des BVB gegen den VfB Stuttgart auf der Ehrentribüne – nur zwei Reihen hinter Boss Hans-Joachim Watzke, Berater Matthias Sammer und Marketing-Vorstand Carsten Cramer. Ein öffentlicher Auftritt mit Signalwirkung. Nun durften es alle sehen: Mislintat ist zurück.

Schon bald, so ist zu hören, sollen auch Nägel mit Köpfen gemacht werden. Nach einer zeitnahen Vorstellung soll sich der 51-Jährige sofort ans Werk machen und bereits am Kader für die nächste Saison mitarbeiten.