Bei der DFL geht es drunter und drüber. Der eigentlich streng gehütete Bundesliga-Spielplan ist vor der geplanten Veröffentlichung ins Netz geraten. Schon einen Tag vorher wurde das Auftaktspiel von Borussia Dortmund geleakt – jetzt ist der komplette BVB-Fahrplan bekannt.

Nach einem Heim-Auftakt gegen den 1. FC Köln geht’s für Borussia Dortmund gleich ins Revierderby zum VfL Bochum. Am letzten Spieltag tritt Schwarzgelb zuhause bei Aufsteiger Darmstadt 98 an.

Borussia Dortmund: Kompletter Bundesliga-Spielplan geleakt

Am Freitag um 12 Uhr wollte die DFL den Spielplan der Bundesliga-Saison 2023/24 feierlich verkünden. Blöd nur, dass ihn dann schon jeder kennen wird. Schon am Donnerstag wurden alle Termine des 1. FC Köln geleakt – und damit auch der BVB-Auftaktgegner. Mehrere Stunden vor dem Mittagsschlag war das DFL-Chaos dann perfekt.

Auf der offiziellen Seite des Ligaverbandes war kurzzeitig der gesamte Bundesliga-Spielplan abrufbar. Als man den Fehler bemerkte, war es zu spät. Alle Termine waren bereits im Netz. Und wir wollen ihn dir nicht vorenthalten.

Das ist der BVB-Fahrplan 2023/24:

1. Spieltag: BVB – 1. FC Köln (18.-20. August 2023)

2. Spieltag: VfL Bochum – BVB (25.-27. August 2023)

3. Spieltag: BVB – 1. FC Heidenheim 1846 (1.-3. September 2023)

4. Spieltag: SC Freiburg – BVB (15.-17. September 2023)

5. Spieltag: BVB – VfL Wolfsburg (22.-24. September 2023)

6. Spieltag: TSG Hoffenheim – BVB (29. September – 1. Oktober 2023)

7. Spieltag: BVB – Union Berlin (6.-8. Oktober 2023)

8. Spieltag: BVB – Werder Bremen (20.-22. Oktober 2023)

9. Spieltag: Eintracht Frankfurt – BVB (27.-29. Oktober 2023)

10. Spieltag: BVB – FC Bayern München (3.-5. November 2023)

11. Spieltag: VfB Stuttgart – BVB (10.-12. November 2023)

12. Spieltag: BVB – Borussia Mönchengladbach (24.-26. November 2023)

13. Spieltag: Bayer 04 Leverkusen – BVB (1.-3. Dezember 2023)

14. Spieltag: BVB – RB Leipzig (8.-10. Dezember 2023)

15. Spieltag: FC Augsburg – BVB (15.-17. Dezember 2023)

16. Spieltag: BVB – Mainz 05 (19.-20. Dezember 2023)

17. Spieltag: SV Darmstadt 98 – BVB (12.-14. Januar 2024)

Für Borussia Dortmund hält der Spielplan der Bundesliga-Saison 2023/24 viel Gutes parat. Auftakt und Abschluss mit einem Heimspiel – ein Traum für jeden Fan. Das Revierderby in Bochum kommt früh, bereits am 2. Spieltag. Am 10. Spieltag (3.-5.11.) geht es im „Klassiker“ gegen die Bayern. In der Hinrunde zuhause, in der Rückrunde in München.